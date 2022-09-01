リコーイメージングは9月1日、PENTAXブランドのコンパクトデジカメや双眼鏡などの光学製品の価格を改定すると発表した。原材料費などの値上がりや製造・物流コストの大幅な上昇で、現行価格での生産・販売が困難となったこと受けてのもの。2022年10月3日の出荷分から改定を行う。価格改定製品は以下の通り。
コンパクトデジタルカメラ
- RICOH WG-7（ブラック）:改定前オープン:改定後オープン
- RICOH WG-7（レッド）:改定前オープン:改定後オープン
- RICOH WG-80（ブラック）:改定前オープン:改定後オープン
- RICOH WG-80（レッド）:改定前オープン:改定後オープン
双眼鏡
- AD 8x25 WP:改定前14,000円:改定後16,500円
- AD 10x25 WP:改定前17,000円:改定後19,500円
双眼鏡関連アクセサリー
- 三脚アダプター U:改定前800円:改定後1,000円
- 三脚アダプター TP-3:改定前3,800円:改定後5,800円
アイピース
- smc PENTAX XW 3.5:改定前36,000円:改定後38,000円
- smc PENTAX XW 5:改定前33,000円:改定後35,000円
- smc PENTAX XW 7:改定前33,000円:改定後35,000円
- smc PENTAX XW 10:改定前33,000円:改定後35,000円
- smc PENTAX XW 14:改定前33,000円:改定後35,000円
- smc PENTAX XW 20:改定前33,000円:改定後35,000円
- smc PENTAX ズームアイピース 8-24mm:改定前60,000円:改定後62,000円
- smc PENTAX XF ZOOM EYEPIECE 6.5mm-19.5mm:改定前31,000円:改定後33,000円
- smc PENTAX XF 8.5:改定前19,000円:改定後21,000円
- smc PENTAX XF 12:改定前19,000円:改定後21,000円