音響特機は米LOUD Audioが展開するMackieブランドのパワードラウドスピーカー「New Thump」シリーズを発表した。「Thump212」「Thump215」「Thump212XT」「Thump215XT」「Thump115S」「Thump118S」の6モデルの展開で、市場想定価格はThump212が58,630円、Thump215が66,000円、Thump212XTも66,000円、Thump215XTは73,260円、Thump115Sは110,000円、Thump118Sは124,630円。発売は2022年秋から冬頃を予定している。

  • パワードラウドスピーカー「New Thump」シリーズ

パワードラウドスピーカー「New Thump」シリーズは、フルレンジ12インチ2ウェイの「Thump212」、15インチ2ウェイの「Thump215」、Bluetooth対応の12インチ2ウェイモデル「Thump212XT」、15インチの「Thump215XT」、15インチシングルのパワードサブウーファー「Thump115S」、18インチシングルのパワードサブウーファー「Thump118Ｓ」の6モデルを用意。いずれも1400W クラスDのパワーアンプを搭載する。

主な仕様、サイズは以下の通り。

  • フルレンジ12インチ2ウェイの「Thump212」

  • Thump212
    周波数特性:47Hz–23kHz
    最大音圧レベル:128dB
    サイズ：615x358x356mm
    質量：13.2kg

  • 15インチ2ウェイの「Thump215」

  • Thump215
    周波数特性:47Hz–23kHz
    最大音圧レベル:129dB
    サイズ：686x442x356mm
    質量：15.8kg

  • Thump212XT

  • Thump212XT
    周波数特性:47Hz–23kHz
    最大音圧レベル:128dB
    サイズ：615x358x356mm
    質量：13.3kg

  • Thump215XT

  • Thump215XT
    周波数特性:47Hz–23kHz
    最大音圧レベル:129dB
    サイズ：686x442x356mm
    質量：15.9kg

  • Thump115S

  • Thump115S
    周波数特性:36Hz–200Hz
    最大音圧レベル:131dB
    サイズ：472x462x584mm
    質量：23.72kg

  • Thump118S

  • Thump118S
    周波数特性:30Hz–200Hz
    最大音圧レベル:132dB
    サイズ：541x531x607mm
    質量：29.71kg