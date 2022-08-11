音響特機は米LOUD Audioが展開するMackieブランドのパワードラウドスピーカー「New Thump」シリーズを発表した。「Thump212」「Thump215」「Thump212XT」「Thump215XT」「Thump115S」「Thump118S」の6モデルの展開で、市場想定価格はThump212が58,630円、Thump215が66,000円、Thump212XTも66,000円、Thump215XTは73,260円、Thump115Sは110,000円、Thump118Sは124,630円。発売は2022年秋から冬頃を予定している。
パワードラウドスピーカー「New Thump」シリーズは、フルレンジ12インチ2ウェイの「Thump212」、15インチ2ウェイの「Thump215」、Bluetooth対応の12インチ2ウェイモデル「Thump212XT」、15インチの「Thump215XT」、15インチシングルのパワードサブウーファー「Thump115S」、18インチシングルのパワードサブウーファー「Thump118Ｓ」の6モデルを用意。いずれも1400W クラスDのパワーアンプを搭載する。
主な仕様、サイズは以下の通り。
- Thump212
周波数特性:47Hz–23kHz
最大音圧レベル:128dB
サイズ：615x358x356mm
質量：13.2kg
- Thump215
周波数特性:47Hz–23kHz
最大音圧レベル:129dB
サイズ：686x442x356mm
質量：15.8kg
- Thump212XT
周波数特性:47Hz–23kHz
最大音圧レベル:128dB
サイズ：615x358x356mm
質量：13.3kg
- Thump215XT
周波数特性:47Hz–23kHz
最大音圧レベル:129dB
サイズ：686x442x356mm
質量：15.9kg
- Thump115S
周波数特性:36Hz–200Hz
最大音圧レベル:131dB
サイズ：472x462x584mm
質量：23.72kg
- Thump118S
周波数特性:30Hz–200Hz
最大音圧レベル:132dB
サイズ：541x531x607mm
質量：29.71kg