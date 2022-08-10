米NVIDIAは8月10日、同社グラフィックス製品向けドライバの新バージョン「GeForce Game Ready Driver - WHQL 516.94」の公開を開始した。WHQL認定を受けており、Windows 10 / Windows 11の両方で利用可能。配布ページから無料でダウンロードして適用できる。
8月13日に発売を控える『Marvel's Spider-Man Remastered』への最適化を含む、ドライバの新バージョン。Marvel's Spider-Man RemasteredではNVIDIA DLSS、NVIDIA DLAA、NVIDIA HBAO+機能を利用できるようになり、さらにフレームレートの制限撤廃や高解像度シャドウマップ、さらなるディテールの向上、忠実なテクスチャフィルタリングを用いての描画に対応。“究極のRTX ON体験”が得られるようになるとしている。
そのほか、ネコのゲーム『Stray』を含む13のゲームが新しくGeForce Experienceでの最適化に対応し、ゲーミングディスプレイ18機種でのG-SYNC Compatible機能に対応する。
⚠️ 新しい Game Ready ドライバーが配信 ⚠️— NVIDIA GeForce JP (@NVIDIAGeForceJP) August 10, 2022
最新の Game Ready ドライバーをインストールして、レイトレーシング、NVIDIA DLSS、DLAA に対応した 8月13日発売予定の PC版『Marvel’s Spider-Man Remastered』に備えましょう！
詳細はこちら(英語): https://t.co/1SkkkW2TAW pic.twitter.com/hMP8rUzdcn
GeForce Experience対応
- Battle Teams 2
- Captain of Industry
- Dinkum
- F1 22
- Hell Pie
- Lineage II
- Nightmare Breaker
- Post Scriptum
- PowerWash Simulator
- Starship Troopers - Terran Command
- STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN
- Stray
- Warstride Challenges
G-SYNC Compatible ゲーミングディスプレイ
- Acer XB273U Z
- ASUS XG256Q
- ASUS XG276Q
- ASUS PG48UQ
- AOC Q24G2
- Corsair 32UHD144
- LG 32GQ850
- LG 32GQ950
- LG 48GQ900
- LG 49WQ95C
- LG TV LX1Q
- Philips 27M1N5200PA
- Philips 27M1N5500ZA
- Philips 77OLED807/12
- Philips PHL24M1N5500Z
- Philips PHL252M1RPE
- Philips PHL27M1N3200Z
- Philips PHL27M1N5200P