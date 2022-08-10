米NVIDIAは8月10日、同社グラフィックス製品向けドライバの新バージョン「GeForce Game Ready Driver - WHQL 516.94」の公開を開始した。WHQL認定を受けており、Windows 10 / Windows 11の両方で利用可能。配布ページから無料でダウンロードして適用できる。

「GeForce Game Ready Driver - WHQL 516.94」

8月13日に発売を控える『Marvel's Spider-Man Remastered』への最適化を含む、ドライバの新バージョン。Marvel's Spider-Man RemasteredではNVIDIA DLSS、NVIDIA DLAA、NVIDIA HBAO+機能を利用できるようになり、さらにフレームレートの制限撤廃や高解像度シャドウマップ、さらなるディテールの向上、忠実なテクスチャフィルタリングを用いての描画に対応。“究極のRTX ON体験”が得られるようになるとしている。

そのほか、ネコのゲーム『Stray』を含む13のゲームが新しくGeForce Experienceでの最適化に対応し、ゲーミングディスプレイ18機種でのG-SYNC Compatible機能に対応する。

⚠️ 新しい Game Ready ドライバーが配信 ⚠️



最新の Game Ready ドライバーをインストールして、レイトレーシング、NVIDIA DLSS、DLAA に対応した 8月13日発売予定の PC版『Marvel’s Spider-Man Remastered』に備えましょう！



詳細はこちら(英語): https://t.co/1SkkkW2TAW pic.twitter.com/hMP8rUzdcn — NVIDIA GeForce JP (@NVIDIAGeForceJP) August 10, 2022

GeForce Experience対応

Battle Teams 2

Captain of Industry

Dinkum

F1 22

Hell Pie

Lineage II

Nightmare Breaker

Post Scriptum

PowerWash Simulator

Starship Troopers - Terran Command

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN

Stray

Warstride Challenges

G-SYNC Compatible ゲーミングディスプレイ