米NVIDIAは8月10日、同社グラフィックス製品向けドライバの新バージョン「GeForce Game Ready Driver - WHQL 516.94」の公開を開始した。WHQL認定を受けており、Windows 10 / Windows 11の両方で利用可能。配布ページから無料でダウンロードして適用できる。

  • 「GeForce Game Ready Driver - WHQL 516.94」

8月13日に発売を控える『Marvel's Spider-Man Remastered』への最適化を含む、ドライバの新バージョン。Marvel's Spider-Man RemasteredではNVIDIA DLSS、NVIDIA DLAA、NVIDIA HBAO+機能を利用できるようになり、さらにフレームレートの制限撤廃や高解像度シャドウマップ、さらなるディテールの向上、忠実なテクスチャフィルタリングを用いての描画に対応。“究極のRTX ON体験”が得られるようになるとしている。

そのほか、ネコのゲーム『Stray』を含む13のゲームが新しくGeForce Experienceでの最適化に対応し、ゲーミングディスプレイ18機種でのG-SYNC Compatible機能に対応する。

GeForce Experience対応

  • Battle Teams 2
  • Captain of Industry
  • Dinkum
  • F1 22
  • Hell Pie
  • Lineage II
  • Nightmare Breaker
  • Post Scriptum
  • PowerWash Simulator
  • Starship Troopers - Terran Command
  • STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN
  • Stray
  • Warstride Challenges

G-SYNC Compatible ゲーミングディスプレイ

  • Acer XB273U Z
  • ASUS XG256Q
  • ASUS XG276Q
  • ASUS PG48UQ
  • AOC Q24G2
  • Corsair 32UHD144
  • LG 32GQ850
  • LG 32GQ950
  • LG 48GQ900
  • LG 49WQ95C
  • LG TV LX1Q
  • Philips 27M1N5200PA
  • Philips 27M1N5500ZA
  • Philips 77OLED807/12
  • Philips PHL24M1N5500Z
  • Philips PHL252M1RPE
  • Philips PHL27M1N3200Z
  • Philips PHL27M1N5200P