エコバックスジャパンは8月4日、「DEEBOT X1 OMNI」などのロボット掃除機が最大30,000円オフになる特別セールを、エコバックスジャパン公式ECサイトや正規取扱店舗で開始した。開催期間は2022年8月4日から同年8月17日まで。
セールは、エコバックスジャパン公式Pay Payモールやエコバックスジャパン公式楽天市場、正規取扱店（各店オンラインストア含む）にて実施。ロボット掃除機6種類を対象に、最大30,000円割引で販売する。セール対象製品とセール価格は以下の通り。
対象製品とセール価格
- 「DEEBOT X1 OMNI」 20,000円オフ セール価格：178,000円（通常価格198,000円）
- 「DEEBOT X1 PLUS」 20,000円オフ セール価格：138,000円（通常価格158,000円）
- 「DEEBOT T9+」 30,000円オフ セール価格：99,800円（通常価格129,800円）
- 「DEEBOT T9」 20,000円オフ セール価格：79,800円（通常価格99,800円）
- 「DEEBOT N8 PRO+」 15,200円オフ セール価格：64,800円（通常価格85,000円）
- 「DEEBOT N8 PRO」 15,200円オフ セール価格：52,800円（通常価格65,000円）