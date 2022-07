米Twitterは現地時間7月11日、巻き込みリプを回避できる新機能「アンメンション」を全ユーザー向けに実装すると発表した。一部ユーザー向けには、昨年からテスト目的で実装していた。

Sometimes you want to see yourself out.



Take control of your mentions and leave a conversation with Unmentioning, now rolling out to everyone on all devices. pic.twitter.com/Be8BlotElX