ユニットコムは7月8日、「iiyama PC」ブランドのゲーミングシリーズ「LEVEL∞」から、「ZETA DIVISION」とのコラボゲーミングPC（3モデル）を発表した。全モデルともBTOに対応する。
ZETA DIVISIONは、日本発のゲーミングライフスタイルブランド。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成することを目的に活動している。今回のコラボゲーミングPCはカスタマイズの自由度が高く、優れた冷却性能を持つモデル。側面ガラスパネルのケースを採用しており、内部パーツなどのイルミネーション効果も楽しめる。
購入特典として、先着100名にZETA DIVISIONオリジナルステッカー、全員にZETA DIVISIONオリジナル壁紙をプレゼント。また、期間中にコラボゲーミングPCを購入したユーザーの中から抽選で1名に、関優太のサイン入り新ユニフォームをプレゼント。対象購入期間は2022年7月26日13時59分まで。
LEVEL-RG6P-LC127-TAX-ZETA DIVISION [RGB Build]
LEVEL-RG6P-LC127-TAX-ZETA DIVISIONは、Intel Core i7-12700（2.1GHz）を搭載するミドルタワー型モデル。標準構成価格は284,780円。
主な仕様は、チップセットがIntel Z690、メモリがDDR4-3200 16GB（8GB×2）、ストレージが1TB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 3070（8GB）。OSはWindows 11 Home 64bit。
インタフェースは、2.5GBASE-T対応有線LAN×1、USB 3.2 Type-C×1、USB 3.1×1、USB 3.0×2、USB 2.0×2、HDMI×1、DisplayPort×1、前面にUSB 3.0 Type-C×1、USB 3.0×2、ヘッドホン出力、マイク入力。本体サイズは約W220×D493×H465mm。
LEVEL-RGX5-LCR59X-VAX-ZETA DIVISION [RGB Build]
LEVEL-RGX5-LCR59X-VAX-ZETA DIVISIONは、AMD Ryzen 9 5900X（3.7GHz）を搭載するデスクトップモデル。標準構成価格は354,800円。
主な仕様は、チップセットがAMD X570、メモリがDDR4-3200 32GB（16GB×2）、ストレージが1TB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 3080（10GB）。OSはWindows 11 Home 64bit。
インタフェースは、Gigabit Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.1 Type-C×1、USB 3.1 Type-A×3、USB 3.0×4、HDMI×1、DisplayPort×1、前面にUSB 3.0 Type-C×1、USB 3.0×2、ヘッドホン出力、マイク入力。本体サイズは約W220×D493×H465mm。
LEVEL-RG6P-LC129K-XAX-ZETA DIVISION [RGB Build]
LEVEL-RG6P-LC129K-XAX-ZETA DIVISIONは、Intel Core i9-12900K（3.2GHz）を搭載するモデル。標準構成価格は499,800円。
主な仕様は、チップセットがIntel Z690、メモリがDDR4-3200 32GB（16GB×2）、ストレージが1TB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 3090（24GB）。OSはWindows 11 Home 64bit。
インタフェースは、2.5GBASE-T対応有線LAN×1、USB 3.2 Type-C×1、USB 3.1×1、USB 3.0×2、USB 2.0×2、HDMI×1、DisplayPort×1、前面にUSB 3.0 Type-C×1、USB 3.0×2、前面にUSB 3.0 Type-C×1、USB 3.0×2、ヘッドホン出力。本体サイズは約W220×D493×H465mm。
プレゼントキャンペーン
「ZETA DIVISION」LEVEL ∞コラボゲーミングPCの発売を記念して、ツイッターとInstagramで応募した人の中から抽選で1名に、ZETA DIVISION LEVEL∞コラボゲーミングPCオリジナルデザインモデルと、関優太のサイン入り新ユニフォームをプレゼント。応募締め切りはともに7月26日13時59分まで。
ツイッターからの応募方法は、ZETA DIVISIONの公式アカウント「@zetadivision」と、LEVEL∞公式アカウント「@LEVEL_INF」をフォローし、キャンペーンツイートをハッシュタグ「#レベルインフィニティ0708」を付けて引用リツイート。
Instagramからの応募方法は、LEVEL∞公式 Instagram「@level_inf」を フォローし、キャンペーン投稿を「いいね」する。