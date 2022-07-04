「d払い」「au PAY」「PayPay」は、おトクなキャンペーンも盛りだくさん。知らずにただ使っていてはソンしちゃうかも!?　2022年7月に実施中／実施予定のキャンペーン情報をまとめてお届けします。掲載内容は7月4日時点の情報です。

PayPayの2022年7月度キャンペーン情報

  • PayPay

PayPayは、大規模キャンペーン「夏のPayPay祭」を7月1日から開催中。抽選で最大20万ポイントが当たる「宝箱くじ」など、豪華特典が多数用意されています。夏のPayPay祭については、こちらの記事で別途詳しく紹介しています。

実店舗では1等なら全額還元の「ペイペイジャンボ」、ネットショッピングでは7月16日～18日の3連休限定で最大30.5％還元の「倍！倍！ストア」など、お得に買い物できるチャンス。もちろん自治体別のキャンペーンも引き続き行われており、7月4日時点では19自治体で実施中です。

7月4日現在、PayPayで実施中／実施予定のキャンペーンを下表にまとめました。キャンペーン名を押すと、公式サイトで事前エントリーや詳しい内容の確認ができます。

おすすめ度 キャンペーン 期間 内容
☆☆☆ 日本全国全額チャンス！ペイペイジャンボ 7/1～8/31 対象店舗で決済後に自動抽選、1等100％、2等5％、3等0.5％還元
夏のPayPay祭 PayPayクーポン 7/1～8/31 店舗限定のクーポンを配布。毎週更新、有名チェーンも多数
☆☆ Hulu新規入会＆オートチャージ機能のご利用で最大500pt戻ってくる！キャンペーン 7/1～7/31 Huluに入会し、PayPayでオートチャージ設定をすると500ポイント
☆☆ Coke ONで毎週100円相当戻ってくる！キャンペーン 7/4～7/31 コカ・コーラのアプリと自販機利用で4週連続100ポイント配布
倍！倍！ストア 7/1～7/15 Yahoo!ショッピングでポイント＋2％
☆☆☆ 倍！倍！ストア（ラスト3日間） 7/16～7/18 条件達成で最大30.5％還元。Yahoo!ショッピングの一部ストアが対象
☆☆☆ 夏のPayPay祭 宝箱くじ 7/1～8/31 最大20万円相当のPayPayポイントなどが当たるくじ。1日1回引ける
☆☆☆ 夏のPayPay祭 超おトクなクーポンが当たるくじ 7/1～7/18 最大25万円相当のPayPayポイントなどが当たるくじ。1日最大5回引ける
地域限定／北海道芽室町 7/1～8/31 対象店舗で最大10％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／岩手県奥州市 6/1～7/31 対象店舗で最大20％還元。上限5,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／秋田県由利本荘市 6/1～7/30 対象店舗で最大30％還元。上限10,000ポイント／回・期間
☆☆ 地域限定／山形県酒田市 7/1～8/31 対象店舗で最大30％還元。上限10,000ポイント／回・期間
地域限定／群馬県富岡市 7/1～7/31 対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／埼玉県日高市 7/1～8/31 対象店舗で最大30％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／埼玉県宮代町 7/1～7/31 対象店舗で最大25％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／埼玉県本庄市 7/1～8/31 対象店舗で最大30％還元。上限2,000ポイント／回、15,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／東京都国分寺市 7/1～9/30 対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／東京都町田市 7/1～7/31 対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／東京都八王子市 7/1～7/31 対象店舗で最大25％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／新潟県粟島浦村 6/1～7/31 対象店舗で最大30％還元。上限3,000ポイント／回、12,000ポイント／期間
地域限定／富山県滑川市 7/1～8/31 対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、4,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／石川県七尾市 6/1～7/31 対象店舗で最大20％還元。上限4,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
地域限定／愛知県江南市 7/1～8/31 対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／滋賀県甲賀市 6/1～7/15 対象店舗で最大25％還元。上限5,000ポイント／回・期間
地域限定／和歌山県 6/1～7/18 対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／広島県尾道市 7/1～7/31 対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／広島県竹原市 6/1～7/31 対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間