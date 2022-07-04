|「d払い」「au PAY」「PayPay」は、おトクなキャンペーンも盛りだくさん。知らずにただ使っていてはソンしちゃうかも!? 2022年7月に実施中／実施予定のキャンペーン情報をまとめてお届けします。掲載内容は7月4日時点の情報です。
PayPayの2022年7月度キャンペーン情報
PayPayは、大規模キャンペーン「夏のPayPay祭」を7月1日から開催中。抽選で最大20万ポイントが当たる「宝箱くじ」など、豪華特典が多数用意されています。夏のPayPay祭については、こちらの記事で別途詳しく紹介しています。
実店舗では1等なら全額還元の「ペイペイジャンボ」、ネットショッピングでは7月16日～18日の3連休限定で最大30.5％還元の「倍！倍！ストア」など、お得に買い物できるチャンス。もちろん自治体別のキャンペーンも引き続き行われており、7月4日時点では19自治体で実施中です。
7月4日現在、PayPayで実施中／実施予定のキャンペーンを下表にまとめました。キャンペーン名を押すと、公式サイトで事前エントリーや詳しい内容の確認ができます。
|おすすめ度
|キャンペーン
|期間
|内容
|☆☆☆
|日本全国全額チャンス！ペイペイジャンボ
|7/1～8/31
|対象店舗で決済後に自動抽選、1等100％、2等5％、3等0.5％還元
|☆
|夏のPayPay祭 PayPayクーポン
|7/1～8/31
|店舗限定のクーポンを配布。毎週更新、有名チェーンも多数
|☆☆
|Hulu新規入会＆オートチャージ機能のご利用で最大500pt戻ってくる！キャンペーン
|7/1～7/31
|Huluに入会し、PayPayでオートチャージ設定をすると500ポイント
|☆☆
|Coke ONで毎週100円相当戻ってくる！キャンペーン
|7/4～7/31
|コカ・コーラのアプリと自販機利用で4週連続100ポイント配布
|☆
|倍！倍！ストア
|7/1～7/15
|Yahoo!ショッピングでポイント＋2％
|☆☆☆
|倍！倍！ストア（ラスト3日間）
|7/16～7/18
|条件達成で最大30.5％還元。Yahoo!ショッピングの一部ストアが対象
|☆☆☆
|夏のPayPay祭 宝箱くじ
|7/1～8/31
|最大20万円相当のPayPayポイントなどが当たるくじ。1日1回引ける
|☆☆☆
|夏のPayPay祭 超おトクなクーポンが当たるくじ
|7/1～7/18
|最大25万円相当のPayPayポイントなどが当たるくじ。1日最大5回引ける
|☆
|地域限定／北海道芽室町
|7/1～8/31
|対象店舗で最大10％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／岩手県奥州市
|6/1～7/31
|対象店舗で最大20％還元。上限5,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／秋田県由利本荘市
|6/1～7/30
|対象店舗で最大30％還元。上限10,000ポイント／回・期間
|☆☆
|地域限定／山形県酒田市
|7/1～8/31
|対象店舗で最大30％還元。上限10,000ポイント／回・期間
|☆
|地域限定／群馬県富岡市
|7/1～7/31
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／埼玉県日高市
|7/1～8/31
|対象店舗で最大30％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／埼玉県宮代町
|7/1～7/31
|対象店舗で最大25％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／埼玉県本庄市
|7/1～8/31
|対象店舗で最大30％還元。上限2,000ポイント／回、15,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／東京都国分寺市
|7/1～9/30
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／東京都町田市
|7/1～7/31
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／東京都八王子市
|7/1～7/31
|対象店舗で最大25％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／新潟県粟島浦村
|6/1～7/31
|対象店舗で最大30％還元。上限3,000ポイント／回、12,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／富山県滑川市
|7/1～8/31
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、4,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／石川県七尾市
|6/1～7/31
|対象店舗で最大20％還元。上限4,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／愛知県江南市
|7/1～8/31
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／滋賀県甲賀市
|6/1～7/15
|対象店舗で最大25％還元。上限5,000ポイント／回・期間
|☆
|地域限定／和歌山県
|6/1～7/18
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／広島県尾道市
|7/1～7/31
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／広島県竹原市
|6/1～7/31
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間