『モンスターハンターライズ』の超大型拡張コンテンツ『モンスターハンターライズ:サンブレイク』の発売を記念して、カプコンの直営店は3つのキャンペーンを開始する。

「カプコンアミューズメントTwitterアカウント」では、フォロー&リツイートで100名に『モンスターハンターライズ:サンブレイク』デザインのオリジナルQUOカードをプレゼント。

また、カプコン各直営店のTwitterアカウントでも対象のツイートをRTした人から抽選で『モンスターハンターライズ:サンブレイク』デザインのオリジナルQUOカードをプレゼントする。こちらの賞品は当選者へ各店舗にて手渡し。期間は2022年6月30日から2022年7月17日23時59分まで。

カプコン直営店となる「プラサカプコン」&「ゲームランド」各店では、6月30日より『モンスターハンターライズ:サンブレイク』のプライズ景品「うさ団子マスコット」と、「3連ころんクッション」を展開。これらの対象台にて500円を投入すると、「スライダーポーチ」2種のうちランダムで1つもれなくプレゼントする。各店舗ともなくなり次第終了。料金を投入する前に必ずスタッフを呼ぶ必要がある。

「カプコンストアトーキョー」「カプコンストアオーサカ」「プラサカプコン 横須賀店」では、期間中、1回の購入額3,000円以上(税込)で、『モンスターハンターライズ:サンブレイク』のオリジナルステッカー全5種のうちランダムで1枚プレゼント。各店舗ともなくなり次第終了する。

