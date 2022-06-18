ユニットコムは6月17日、「iiyama PC」ブランドのゲーミングシリーズ「LEVEL∞」から、matchboxのeスポーツチーム「JapanKillerAngel」とのコラボゲーミングPCを発表した。全モデルBTOに対応する。
今回発売するのは、matchboxが「世界に通用する女性プロesportsチーム」として設立した「JapanKillerAngel」とのコラボゲーミングPC。中国のKILLER ANGEL「日本支部」としてLOL部門、PUBG部門で活動をスタートしている。コラボPCは、ゲーミング配信など多方面で使える高い処理能力を持ったモデルとなる。
購入特典として、JapanKillerAngelオリジナル壁紙をもれなくプレゼント。また、スポンサー契約を締結した記念として、コラボゲーミングPCで使える5,000円オフのWebクーポンコードも配布する。クーポンの有効期限は2022年6月30日13時59分まで。
LEVEL-R7X5-LCR59X-VAX-JKA [RGB Build]
LEVEL-R7X5-LCR59X-VAX-JKAは、AMD Ryzen 9 5900X（3.7GHz）を搭載するミドルタワー型ゲーミングデスクトップPC。標準構成価格は342,980円。
主な仕様は、チップセットがAMD X570、メモリがDDR4-3200 32GB（16GB×2）、ストレージが1TB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 3080（10GB）。OSはWindows 11 Home 64bit。
インタフェースは、Gigabit Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.1 Type-C×1、USB 3.1 Type-A×3、USB 3.0×4、HDMI×1、DisplayPort×1、前面にUSB 3.0 Type-C×1、USB 3.0×2など。本体サイズは約W220×D493×H465mm。
LEVEL-R66P-LC127-VAX-JKA [RGB Build]
LEVEL-R66P-LC127-VAX-JKAは、Intel Core i7-12700（2.1GHz）とNVIDIA GeForce RTX 3080（10GB）のモデル。標準構成価格は302,980円。本体サイズは約W213×D474×H495mm。そのほかの仕様はLEVEL-R76P-LC129K-XAX-JKAとほぼ共通。
プレゼントキャンペーン
「JapanKillerAngel」LEVEL ∞コラボゲーミングPCの発売を記念して、ツイッターとInstagramで応募した人の中から抽選で1名に、「JapanKillerAngel」LEVEL∞ コラボゲーミングPCをプレゼントする。プレゼント品は「JapanKillerAngel」のサイン入り。
ツイッターからの応募方法は、JapanKillerAngelの公式アカウント「@JP_KILLERANGEL」と、LEVEL ∞公式アカウント「@LEVEL_INF」をフォローし、キャンペーンツイートをハッシュタグ「#JKARGBBuild」を付けて引用リツイート。
Instagramからの応募方法は、LEVEL ∞公式 Instagram「@level_inf」を フォローし、キャンペーン投稿を「いいね」する。応募期間はともに6月30日13時59分まで。
また、期間中に「JapanKillerAngel」LEVEL∞ コラボモデルを購入した人の中から抽選で20名に、JapanKillerAngelのサイン入りロゴステッカーをプレゼント。対象ご購入期間は2022年6月30日13時59分まで。
「JapanKillerAngel」とのスポンサー契約締結を記念して、抽選で1名様に、メンバーのサイン入りコラボPC新モデルを🎁— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) June 17, 2022
[応募方法]
① @JP_KILLERANGEL と @LEVEL_INF をフォロー
② 本キャンペーンツイートに #JKARGBBuild を付けて引用RT👍
⏰ 応募期限：6/30(木)13:59迄 pic.twitter.com/qlj6rMSsF8