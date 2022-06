スクウェア・エニックスは、『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』のSteam版を2022年6月17日16時に発売する。

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』は、『FINAL FANTASY VII REMAKE』とユフィを主人公とした新規エピソード「FF7R EPISODE INTERmission」を収録。ゲーム内のワンシーンを思い出として撮影可能な「フォトモード」なども楽しめる。

価格は9,878円。発売から1週間、2022年6月24日2時まで、Steam版において29%OFFのセールを実施する。

© 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI LOGO ILLUSTRATION: © 1997 YOSHITAKA AMANO