スクウェア・エニックスは、アクションRPG『CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION』を今冬発売すると発表した。プラットフォームはPlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/Steam。

同作では、グラフィックのHD化はもとより、登場キャラクターをはじめとする全ての3Dモデルを一新。フルボイスへの対応や新たにアレンジされた楽曲が、波乱に満ちた物語をより鮮やかに描き出す。また、より快適なゲームプレイを目指し、バトルをはじめとしたさまざまなシステムを最適化。キャラクターやカメラの操作性向上を図った。

■STORY

『FINAL FANTASY VII』の物語からさかのぼること7年。

魔晄都市「ミッドガル」にある強力な軍事力と影響力を持つ「神羅カンパニー」。神羅には強力な戦闘能力を持つ兵士の組織「ソルジャー」があり、そこにはソルジャー・クラス2nd のザックスが所属していた。

ザックスは先輩のソルジャー・クラス1st のアンジール、英雄としてその名を世界にとどろかせていたセフィロスと共に「ソルジャー大量失踪事件」を調査する任務に就く。

© 2007, 2008 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA