スクウェア・エニックスは、『FINAL FANTASY VII』のストーリーを元に、リメイクの新しい可能性を探求した、スマートフォン向けRPG『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』の最新映像を公開した。

『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』インフォメーショントレーラー

映像では、『FF7』のシーンに加え、『FF7』の前日譚である『CRISIS CORE』のシーンなどが描かれていた。

プラットフォームはiOS/Android。基本無料でプレイできる。2022年内には、クローズドβテスト(CBT)の実施を予定だ。

© 1997, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Powered by Applibot, Inc.

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

CHARACTER ILLUSTRATION: LISA FUJISE