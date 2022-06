スクウェア・エニックスは、『FINAL FANTASY VII REMAKE』に続く「FINAL FANTASY VII リメイクプロジェクト」の第2作目『FINAL FANTASY VII REBIRTH』を発表した。

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』アナウンスメント トレーラー

プラットフォームは「PlayStation 5」。来冬の発売を予定する。価格は未定。また、「FINAL FANTASY VII リメイクプロジェクト」が三部作で完結することも発表された。

© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION: © 1997 YOSHITAKA AMANO