PayPayは6月15日、地方自治体と共同で実施している「あなたのまちを応援プロジェクト」の2022年8月以降の開催予定を発表した。新たにキャンペーン実施が決まった自治体やキャンペーン内容は以下の通り。

  • PayPayで好評の「あなたのまちを応援プロジェクト」、8月以降の開催予定が発表された

自治体 期間 還元率 付与上限
福島県西郷村 8/1～9/30 20％ 2,000ポイント／回、10,000ポイント／月
埼玉県新座市 8/1～8/31 25％ 2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
東京都墨田区 8/1～9/30 20％ 4,000ポイント／回、8,000ポイント／月
東京都武蔵村山市 8/1～8/31 30％ 3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
神奈川県開成町 8/1～8/31 30％ 5,000ポイント／回、30,000ポイント／期間
富山県射水市 8/1～9/30 20％ 2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
山梨県大月市 8/1～9/30 30％ 3,000ポイント／回、10,000ポイント／月
愛知県岡崎市 8/1～8/31 20％ 5,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
島根県出雲市 8/1～8/31 20％ 2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
高知県大月町 8/1～9/30 20％ 1,000ポイント／回、5,000ポイント／月
熊本県長洲町 8/1～8/31 20％ 1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
宮崎県高原町 8/1～8/31 20％ 2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
鹿児島県西之表市 8/1～8/31 20％ 1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間

キャンペーン特典は「PayPayポイント」として付与される。1ポイント1円で買い物に利用できるが、送金・出金は不可。