PayPayは6月15日、地方自治体と共同で実施している「あなたのまちを応援プロジェクト」の2022年8月以降の開催予定を発表した。新たにキャンペーン実施が決まった自治体やキャンペーン内容は以下の通り。
|自治体
|期間
|還元率
|付与上限
|福島県西郷村
|8/1～9/30
|20％
|2,000ポイント／回、10,000ポイント／月
|埼玉県新座市
|8/1～8/31
|25％
|2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|東京都墨田区
|8/1～9/30
|20％
|4,000ポイント／回、8,000ポイント／月
|東京都武蔵村山市
|8/1～8/31
|30％
|3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|神奈川県開成町
|8/1～8/31
|30％
|5,000ポイント／回、30,000ポイント／期間
|富山県射水市
|8/1～9/30
|20％
|2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|山梨県大月市
|8/1～9/30
|30％
|3,000ポイント／回、10,000ポイント／月
|愛知県岡崎市
|8/1～8/31
|20％
|5,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|島根県出雲市
|8/1～8/31
|20％
|2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|高知県大月町
|8/1～9/30
|20％
|1,000ポイント／回、5,000ポイント／月
|熊本県長洲町
|8/1～8/31
|20％
|1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|宮崎県高原町
|8/1～8/31
|20％
|2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|鹿児島県西之表市
|8/1～8/31
|20％
|1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
キャンペーン特典は「PayPayポイント」として付与される。1ポイント1円で買い物に利用できるが、送金・出金は不可。