カシオ計算機の女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」から、珊瑚礁の保全活動を行う特定非営利団体「アクアプラネット」とのコラボレーションモデルが登場する。価格は16,500円。大手量販店などのWebサイトでは予約を受け付けているところもあり、6月17日の発売予定となっている。

BABY-GとG-SHOCKは、1990年代の後半から多くの環境団体とのコラボレーションモデルを通して、その活動をサポートしてきた。こうした取り組みは現在も続いており、女優の田中律子氏が理事長を務めるアクアプラネットとのコラボレーションは2022年で5年目をむかえる。

今回のコラボレーションモデル「BGA-280AP-7AJR」は、海に漂う珊瑚「イソバナ」をテーマとして、美しい海をイメージしたスケルトンカラーを採用。海とイソバナの美しいコントラストを、グラデーション文字板と濃いピンクの差し色で表現している。文字板には大小のイソバナを5つ描き、これは5年目のコラボレーションを表したものだ。

バンドにはアクアプラネットのロゴ、「OUR OCEAN, OUR FUTURE」、「Love The Sea And The Earth」を印刷

裏ぶたには「Love The Sea And The Earth」のシンボルマークを刻印。バンドにはアクアプラネットのロゴと、「OUR OCEAN, OUR FUTURE」というメッセージ、さらに「Love The Sea And The Earth」を印刷している。

BGA-280AP-7AJRを収納したBOXも特別仕様。プラスチック素材を全廃し、再生紙を用いた紙箱となっている。また、時計の製品袋として、ポーチにもなる綿100%の巾着袋を同梱する。

防水性能は10気圧、電池寿命は約3年(電池はCR1220)。世界27都市のワールドタイム(29タイムゾーン、サマータイム対応)、ストップウオッチ、タイマー、アラーム、フルオートカレンダー、LEDバックライト、12時間・24時間表示切り替えといった機能を備える。