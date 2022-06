2022年6月発売予定のBABY-G新製品情報が発表されたので、実機写真とともにご紹介しよう。今回は2本のコラボレーションモデルに注目だ。

KIRISHコラボレーションモデル

BABY-Gと、韓国のストリートファッションをリードするチェリーのアイコンで人気のブランド「KIRSH(キルシー)」とのコラボレーションモデル「BGD-565KRS-7JR」が登場。

ベースモデルは「BGD-565」だ。マットなホワイトスケルトンのデザインをベースに、KIRSHのチェリーアイコンとBABY-Gの「G」をバンドにプリントした。

フェイスにはKIRSHのチェリーアイコンのパターンをタイリング。ライト点灯時にチェリーアイコンが浮かび上がる。裏ぶたにはKIRSHのチェリーアイコンが刻印されている。

さらに、シーンやファッションに合わせて選べるマットなグレースケルトンの交換用樹脂バンドを同梱。バンドの裏面のレバーをスライドするだけの簡単な操作で付け替えが可能な、スライドレバー式の簡易着脱仕様だ。KIRSHロゴ入りのスペシャルパッケージにセットされる。価格は14,850円。

グレースケルトンの交換用樹脂バンドが付属

Love The Sea And The Earth アクアプラネット コラボレーションモデル

1990年代後半からさまざまな環境団体とコラボレーションモデルを制作、サポートを続けるG-SHOCKとBABY-G。2022年も、女優の田中律子氏が理事長として珊瑚礁の保全活動を行う「アクアプラネット」をサポートする。

今回のコラボレーションモデル「BGA-280AP-7AJR」は、海に漂う珊瑚「イソバナ」がテーマ。その美しさを、澄んだ海を思わせるスケルトン&パステルカラーで表現した。ちなみに、散りばめられた大小5つのイソバナは、コラボレーションが5周年目であることを示している。

バンドにはアクアプラネットのロゴと「OUROCEAN, OUR FUTURE」のメッセージ、「Love TheSea And The Earth」の文字を印刷。裏ぶたには「Love The Sea And The Earth」のシンボルマークを刻印した。

ベースモデルは、スポーティ&カラフルがコンセプトの「BGA-280」。ラウンドケースでキュート&ボリューミーなフォルムに加え、メタリックなアプライドインデックスが目を引く立体的なダイヤルが特徴的なモデルだ。なお本作「BGA-280AP-7AJR」も外観のポイントはもちろん、世界27都市のワールドタイムや電池式駆動など、機能や性能はベースモデルに準じる。

BGA-280AP-7AJRはスペシャルボックスにセット。このボックスはプラスチック素材を廃止し、外箱にも再生紙を使用したものだ。時計の製品袋は、ポーチとしても再利用可能な綿100%の巾着袋となっている。美しい海を保護し生物を守りたいという思いが製品の端々にまで込められたモデルだ。価格は16,500円。