サードウェーブは、ゲーミングPCブランド「GALLERIA」よりAMDの最新世代グラフィックボードである「AMD Radeon RX 6000」シリーズのリフレッシュモデルを搭載したゲーミングPC6機種を発売した。全国のドスパラ各店舗およびドスパラ通販サイトにて販売する。
「AMD Radeon RX 6950 XT」は、「AMD Radeon RX 6000」シリーズのリフレッシュモデルにあたり、同シリーズの中でも最上位モデル。ミドルクラスモデルではWQHD解像度でのプレイに最適な「AMD Radeon RX 6750 XT」と、フルHD解像度でのプレイに最適な「AMD Radeon RX 6650 XT」を搭載する。
それぞれのCPUとGPU、標準構成時の価格は以下の通り。
GALLERIA ZA9C-695XT：549,980円
（Itnel Core i9-12900K / AMD Radeon RX 6950 XT）
GALLERIA ZA9R-695XT 5900X搭載：539,980円
(AMD Ryzen 9 5900X / AMD Radeon RX 6950 XT）
GALLERIA XA7C-675XT：289,980円
（Intel Core i7-12700 / AMD Radeon RX 6750 XT）
GALLERIA XA7R-675XT 5700X搭載：279,980円
（AMD Ryzen 7 5700X / AMD Radeon RX 6750 XT）
GALLERIA XA7C-665XT：249,980円
（Intel Core i7-12700 / AMD Radeon RX 6650 XT）
GALLERIA XA7R-665XT 5700X搭載：239,980円
（AMD Ryzen 7 5700X / AMD Radeon RX 6650 XT)