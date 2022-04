ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、定額制ゲームサービス「PlayStation Plus」(PS Plus)の新サービスを、6月1日から国内で提供開始する。発表当初「6月に大幅リニューアルする」とアナウンスしており、今回正式に開始予定日が決まったかたちだ。

PlayStation Plus

SIEは、世界各国・地域でのサービス開始予定日について、日本を除くアジア地域が5月23日、北米・中南米が6月13日、欧州が6月22日となることも明らかにした。

3月29日の発表では、「まずは日本を含むアジアの複数地域において提供を開始し、続いて北米、欧州、そして現在PS Plusのサービスを提供している地域に順次拡大する」としていたが、日本以外のアジア地域から先行して新サービスを提供開始し、1週間遅れて日本でもスタートする。

新しいPS Plusでは既報の通り、これまでと同様のサービスを提供する「PlayStation Plus Essential」に加えて、新たに「PS Plus Extra」、「PS Plus Premium」の3プランを設け、最上位プランでは最大240本の初代PS/PS2/PS3/PSPタイトルを提供する。

料金は、PS Plus Essentialが1カ月850円/3カ月2,150円/12カ月5,143円で、今のPS Plusから据え置く。数百本のPlayStation 4/5タイトルもダウンロードして遊べるPS Plus Extraは、1カ月1,300円/3カ月3,600円/12カ月8,600円。初代PS/PS2/PSPゲームも遊べる最上位のPS Plus Premiumは、1カ月1,550円/3カ月4,300円/12カ月10,250円。

なお、現行のクラウドゲーミングサービス「PlayStation Now」は新しいPS Plusに統合される。既にPS Nowに加入しているユーザーについては、「PlayStation Plus Premium」に自動的に移行され、移行時に追加の費用はかからない。