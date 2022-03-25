アドビは3月25日、「Adobe Creative Cloud 個人版コンプリートプラン」に関して、日本を含む一部の国において、4月27日（米国太平洋時間）から価格を引き上げることを明らかにした。

「Adobe Creative Cloud 個人版コンプリートプラン」4月27日から価格改定

今回、価格改定の対象となるのは、Adobe Creative Cloud 個人版コンプリートプラン。年間プラン（月々払い契約）は月々6,248円から月々6,480円に、月々プラン（月々払い契約）は、月々9,878円から月々10,280円に引き上げられる。新価格は、2022年4月27日（米国太平洋時間）以降の次回更新日より適用される。

なお、Creative Cloud 個人版コンプリートプランを前払いの年間支払いプランで契約している場合は、価格改定によるプランへの影響はない。前払いの年間支払いプランに切り替えることで、コスト削減が可能だとする。プランの切り替え方法は、こちらのページに詳しい。

価格改定の対象プランは以下のとおり。

Creative Cloud 個人版コンプリートプラン

Creative Cloud グループ版単体プラン

Creative Cloud グループ版コンプリートプラン

Creative Cloud エンタープライズ版単体プラン

Creative Cloud エンタープライズ版コンプリートプラン

価格改定の対象外となるプランは以下のとおり。

Creative Cloud 個人版コンプリートプラン（前払いの年間支払いプラン）

Creative Cloud 個人版単体プラン

Creative Cloud フォトプラン

Creative Cloud Express プレミアムプラン

Creative Cloud 学生・教職員版コンプリートプラン

すべての Creative Cloud 教育機関向けプラン

価格改定の対象となる国は以下の通り。