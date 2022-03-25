アドビは3月25日、「Adobe Creative Cloud 個人版コンプリートプラン」に関して、日本を含む一部の国において、4月27日（米国太平洋時間）から価格を引き上げることを明らかにした。
今回、価格改定の対象となるのは、Adobe Creative Cloud 個人版コンプリートプラン。年間プラン（月々払い契約）は月々6,248円から月々6,480円に、月々プラン（月々払い契約）は、月々9,878円から月々10,280円に引き上げられる。新価格は、2022年4月27日（米国太平洋時間）以降の次回更新日より適用される。
なお、Creative Cloud 個人版コンプリートプランを前払いの年間支払いプランで契約している場合は、価格改定によるプランへの影響はない。前払いの年間支払いプランに切り替えることで、コスト削減が可能だとする。プランの切り替え方法は、こちらのページに詳しい。
価格改定の対象プランは以下のとおり。
- Creative Cloud 個人版コンプリートプラン
- Creative Cloud グループ版単体プラン
- Creative Cloud グループ版コンプリートプラン
- Creative Cloud エンタープライズ版単体プラン
- Creative Cloud エンタープライズ版コンプリートプラン
価格改定の対象外となるプランは以下のとおり。
- Creative Cloud 個人版コンプリートプラン（前払いの年間支払いプラン）
- Creative Cloud 個人版単体プラン
- Creative Cloud フォトプラン
- Creative Cloud Express プレミアムプラン
- Creative Cloud 学生・教職員版コンプリートプラン
- すべての Creative Cloud 教育機関向けプラン
価格改定の対象となる国は以下の通り。
- オーストラリア
- オーストリア
- ベルギー
- ブルガリア
- カナダ
- クロアチア
- キプロス
- チェコ
- デンマーク
- エストニア
- フィンランド
- フランス
- ドイツ
- ギリシア
- ハンガリー
- アイルランド
- イタリア
- 日本
- ラトビア
- リトアニア
- ルクセンブルグ
- マルタ
- メキシコ
- オランダ
- ニュージーランド
- ノルウェー
- ポーランド
- ポルトガル
- ルーマニア
- スロバキア
- スロベニア
- スウェーデン
- スイス
- スペイン
- 英国
- 米国