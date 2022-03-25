アドビは3月25日、「Adobe Creative Cloud 個人版コンプリートプラン」に関して、日本を含む一部の国において、4月27日（米国太平洋時間）から価格を引き上げることを明らかにした。

  • 「Adobe Creative Cloud 個人版コンプリートプラン」4月27日から価格改定

今回、価格改定の対象となるのは、Adobe Creative Cloud 個人版コンプリートプラン。年間プラン（月々払い契約）は月々6,248円から月々6,480円に、月々プラン（月々払い契約）は、月々9,878円から月々10,280円に引き上げられる。新価格は、2022年4月27日（米国太平洋時間）以降の次回更新日より適用される。

なお、Creative Cloud 個人版コンプリートプランを前払いの年間支払いプランで契約している場合は、価格改定によるプランへの影響はない。前払いの年間支払いプランに切り替えることで、コスト削減が可能だとする。プランの切り替え方法は、こちらのページに詳しい。

価格改定の対象プランは以下のとおり。

  • Creative Cloud 個人版コンプリートプラン
  • Creative Cloud グループ版単体プラン
  • Creative Cloud グループ版コンプリートプラン
  • Creative Cloud エンタープライズ版単体プラン
  • Creative Cloud エンタープライズ版コンプリートプラン

価格改定の対象外となるプランは以下のとおり。

  • Creative Cloud 個人版コンプリートプラン（前払いの年間支払いプラン）
  • Creative Cloud 個人版単体プラン
  • Creative Cloud フォトプラン
  • Creative Cloud Express プレミアムプラン
  • Creative Cloud 学生・教職員版コンプリートプラン
  • すべての Creative Cloud 教育機関向けプラン

価格改定の対象となる国は以下の通り。

  • オーストラリア
  • オーストリア
  • ベルギー
  • ブルガリア
  • カナダ
  • クロアチア
  • キプロス
  • チェコ
  • デンマーク
  • エストニア
  • フィンランド
  • フランス
  • ドイツ
  • ギリシア
  • ハンガリー
  • アイルランド
  • イタリア
  • 日本
  • ラトビア
  • リトアニア
  • ルクセンブルグ
  • マルタ
  • メキシコ
  • オランダ
  • ニュージーランド
  • ノルウェー
  • ポーランド
  • ポルトガル
  • ルーマニア
  • スロバキア
  • スロベニア
  • スウェーデン
  • スイス
  • スペイン
  • 英国
  • 米国