ディリゲントは、プロフェッショナルユースの記録メディアの開発と製造を行う、墺AngelbirdのCFexpress Type Bメモリーカード「AV PRO CFexpress MK2」と「AV PRO CFexpress XT MK2」を、2022年3月24日より販売開始する。
「AV PRO CFexpress MK2」は最大4TBのストレージ容量と、12K RAW動画記録をカバーする1300MB/sの持続記録性能を備えたCFexpress Type Bカード。RED Digital Cinemaの8Kシネマカメラ「V-RAPTOR」の記録メディアとして公式に承認（2TBモデルのみ）を得ており、V-RAPTORが必要とする8K RAW 120fpsの記録要件をクリアしている。
「AV PRO CFexpress XT MK2」は、最大1.3TB（1320GB）のストレージ容量と、高速な1480MB/sの持続記録性能を備えたCFexpress Type Bカード。シネマカメラを用いた映画撮影や、フラッグシップ・ミラーレスカメラを用いた高速連続撮影（連写）に対応する、負荷の高い条件での使用をサポートする。
両モデルのラインナップは以下の通り。
|AV PRO CFexpress MK2
|品名（容量）
|型番
|価格
|AV PRO CFexpress MK2 Type B 1TB
|AVP1T0CFXBMK2
|オープンプライス（市場想定税価格：70,400円）
|AV PRO CFexpress MK2 Type B 2TB
|AVP2T0CFXBMK2
|オープンプライス（市場想定税価格：140,800円）
|AV PRO CFexpress MK2 Type B 4TB
|AVP4T0CFXBMK2
|オープンプライス（市場想定税価格：264,000円）
|AV PRO CFexpress XT MK2
|品名（容量）
|型番
|価格
|AV PRO CFexpress XT MK2 Type B 330GB
|AVP330CFXBMK2XT
|オープンプライス（市場想定税価格：70,400円）
|AV PRO CFexpress XT MK2 Type B 660GB
|AVP660CFXBMK2XT
|オープンプライス（市場想定税価格：140,800円）
|AV PRO CFexpress XT MK2 Type B 1320GB
|AVP1T3CFXBMK2XT
|オープンプライス（市場想定税価格：264,000円）
なお、最大容量モデルとなるAV PRO CFexpress MK2 Type B 4TBとAV PRO CFexpress XT MK2 Type B 1320GBについては、商品入荷の都合で4月下旬から出荷となる。