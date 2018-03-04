「メモリカード」の最新情報・話題まとめ
2019年03月01日(金)
東芝メモリ、ドラレコ用の高耐久microSDカード - 32GBで税別3,900円前後
その他ガジェット 03/01 16:33
2019年02月26日(火)
Micron、記録容量1TBのmicroSDカードを発表 - 96層3D QLC NANDを採用
組み込み 02/26 21:39
「microSD Express」発表、PCIe/NVMe対応で最大転送速度985MB/秒
周辺機器 02/26 09:37
2019年01月27日(日)
iPhoneでSDカードを読み取れるの? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ
iPhone 01/27 09:00
2019年01月23日(水)
ニセから出たまこと？ Transcendからついに256GB microSDXC
デジカメ 01/23 10:52
2018年10月19日(金)
リンクス、充電/バックアップ機能を備えるiOS用microSDカードリーダ
iPhone 10/19 13:46
2018年10月03日(水)
ソニー、超タフな高速SDカード - カメラユーザー必見
デジカメ 10/03 22:41
2018年09月25日(火)
かゆいところに手が届く! - 大事なデータの読み取りにSDカードリーダーが便利
シリコンパワー PR 09/25 16:10
2018年03月04日(日)
[CP+] ビデオスピードクラス90対応のSDカードを発表した東芝メモリ
デジカメ 03/04 01:04
2018年02月27日(火)
800MB/s超の高速アクセスを実現、WDがPCIe接続のSDカードをデモ展示
デジカメ 02/27 23:12
2018年02月13日(火)
プリンストン、アプリもサクサク動くA1規格のmicroSDXC/SDHCカード
デジカメ 02/13 15:29
2018年02月08日(木)
1枚で400GB、サンディスクが大容量microSDカードを発売
周辺機器 02/08 14:04
2017年06月16日(金)
東芝、UHS-I対応など転送速度が向上したWi-Fi搭載SDカード「FlashAir」
デジカメ 06/16 19:01
2017年06月07日(水)
JVC、高耐久でリード最大95MB/秒のmicroSDHCカード
デジカメ 06/07 17:21
2017年02月28日(火)
Lexar、UHS-II対応のmicroSDカード - リード最大150MB/秒
デジカメ 02/28 14:34
2017年02月25日(土)
2017年02月23日(木)
東芝、リード最大270MB/秒のSDカード - 256GBモデルも用意
デジカメ 02/23 14:22
2017年02月21日(火)
ソニー、リード最大300MB/秒で世界最速クラスをうたうSDカード
デジカメ 02/21 13:00
2017年02月13日(月)
ADATA、UHS-II対応でリード最大290MB/秒の超高速SDXCメモリーカード
周辺機器 02/13 16:27
2017年02月06日(月)
ソニー、SDXC/SDHC UHS-IIメモリーカード「SF-M」の無償交換を実施
デジカメ 02/06 15:55
2016年11月25日(金)
SDカードの規格を知っておこう - 今こそ知りたいデジタル一眼の基本
デジカメ 11/25 12:37
2016年11月18日(金)
サンディスク、ライト260MB/秒の超高速SDカード - UHS-II / U3対応
デジカメ 11/18 15:53
2016年10月20日(木)
2016年09月27日(火)
東芝の無線LAN内蔵SDカード「FlashAir」に脆弱性 - 不正アクセスの可能性
デジカメ 09/27 18:47
2016年09月23日(金)
2016年08月24日(水)
東芝、次世代FlashAirが「Eyefi Connected」に対応 - カメラからSDを制御
デジカメ 08/24 11:07
2016年06月16日(木)
サンディスク、ドライブレコーダー向け高耐久microSDメモリーカード
その他ガジェット 06/16 18:03
2016年04月20日(水)
ソニー、リード95MB/秒・ライト70MB/秒で4K動画記録に向いたmicroSDカード
デジカメ 04/20 14:45
2016年03月25日(金)
Kingston、アクションカメラ向けのmicroSDカード - UHS-I対応
テレビ / レコーダー 03/25 17:10
2016年03月23日(水)
レキサー、リード最大95MB/秒で容量200GBのmicroSDXCカード
デジカメ 03/23 19:41
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