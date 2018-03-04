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「メモリカード」の最新情報・話題まとめ

SD、microSDなど、メモリカード全般に関する情報をまとめます。

2019年03月01日(金)

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東芝メモリ、ドラレコ用の高耐久microSDカード - 32GBで税別3,900円前後

その他ガジェット 03/01 16:33

2019年02月26日(火)

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Micron、記録容量1TBのmicroSDカードを発表 - 96層3D QLC NANDを採用

組み込み 02/26 21:39

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「microSD Express」発表、PCIe/NVMe対応で最大転送速度985MB/秒

周辺機器 02/26 09:37

2019年01月27日(日)

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iPhoneでSDカードを読み取れるの? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 01/27 09:00

2019年01月23日(水)

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ニセから出たまこと？ Transcendからついに256GB microSDXC

デジカメ 01/23 10:52

2018年10月19日(金)

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リンクス、充電/バックアップ機能を備えるiOS用microSDカードリーダ

iPhone 10/19 13:46

2018年10月03日(水)

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ソニー、超タフな高速SDカード - カメラユーザー必見

デジカメ 10/03 22:41

2018年09月25日(火)

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かゆいところに手が届く! - 大事なデータの読み取りにSDカードリーダーが便利

シリコンパワー PR 09/25 16:10

2018年03月04日(日)

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[CP+] ビデオスピードクラス90対応のSDカードを発表した東芝メモリ

デジカメ 03/04 01:04

2018年02月27日(火)

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800MB/s超の高速アクセスを実現、WDがPCIe接続のSDカードをデモ展示

デジカメ 02/27 23:12

2018年02月13日(火)

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プリンストン、アプリもサクサク動くA1規格のmicroSDXC/SDHCカード

デジカメ 02/13 15:29

2018年02月08日(木)

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1枚で400GB、サンディスクが大容量microSDカードを発売

周辺機器 02/08 14:04

2017年06月16日(金)

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東芝、UHS-I対応など転送速度が向上したWi-Fi搭載SDカード「FlashAir」

デジカメ 06/16 19:01

2017年06月07日(水)

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JVC、高耐久でリード最大95MB/秒のmicroSDHCカード

デジカメ 06/07 17:21

2017年02月28日(火)

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Lexar、UHS-II対応のmicroSDカード - リード最大150MB/秒

デジカメ 02/28 14:34

2017年02月25日(土)

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CP+2017 - メモリーカード系まとめ、SDアソシエーションが速度2倍の「UHS-III」規格を発表

デジカメ 02/25 20:54

2017年02月23日(木)

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東芝、リード最大270MB/秒のSDカード - 256GBモデルも用意

デジカメ 02/23 14:22

2017年02月21日(火)

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ソニー、リード最大300MB/秒で世界最速クラスをうたうSDカード

デジカメ 02/21 13:00

2017年02月13日(月)

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ADATA、UHS-II対応でリード最大290MB/秒の超高速SDXCメモリーカード

周辺機器 02/13 16:27

2017年02月06日(月)

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ソニー、SDXC/SDHC UHS-IIメモリーカード「SF-M」の無償交換を実施

デジカメ 02/06 15:55

2016年11月25日(金)

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SDカードの規格を知っておこう - 今こそ知りたいデジタル一眼の基本

デジカメ 11/25 12:37

2016年11月18日(金)

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サンディスク、ライト260MB/秒の超高速SDカード - UHS-II / U3対応

デジカメ 11/18 15:53

2016年10月20日(木)

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東芝、SeeQVault対応のmicroSDカード - iPhoneやiPadと接続OK

テレビ / レコーダー 10/20 14:40

2016年09月27日(火)

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東芝の無線LAN内蔵SDカード「FlashAir」に脆弱性 - 不正アクセスの可能性

デジカメ 09/27 18:47

2016年09月23日(金)

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とうとう1TBの大台へ - SanDisk、photokina 2016で1TBのSDXC UHS-Iカード

デジカメ 09/23 12:38

2016年08月24日(水)

Top

東芝、次世代FlashAirが「Eyefi Connected」に対応 - カメラからSDを制御

デジカメ 08/24 11:07

2016年06月16日(木)

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サンディスク、ドライブレコーダー向け高耐久microSDメモリーカード

その他ガジェット 06/16 18:03

2016年04月20日(水)

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ソニー、リード95MB/秒・ライト70MB/秒で4K動画記録に向いたmicroSDカード

デジカメ 04/20 14:45

2016年03月25日(金)

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Kingston、アクションカメラ向けのmicroSDカード - UHS-I対応

テレビ / レコーダー 03/25 17:10

2016年03月23日(水)

Top

レキサー、リード最大95MB/秒で容量200GBのmicroSDXCカード

デジカメ 03/23 19:41

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