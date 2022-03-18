デル・テクノロジーズは3月18日、ワークステーション「Precision」シリーズの新製品として、タワー型の「Dell Precision 3660」、スモールフォームファクターの「Dell Precision 3460」、コンパクトな「Dell Precision 3260」の3製品を発売した。いずれも構成を選択して注文できるCTOに対応しており、価格は271,750円から。先着1,000名限定で22%オフクーポンを適用して購入できる。
いずれも第12世代Intel Coreプロセッサを搭載するワークステーションPC。最も大型のタワー型ではかなり多様な構成オプションが用意されており、プロセッサはIntel Core i3～i9、メモリはDDR5 8GB～128GB、グラフィックスは内蔵GPU、NVIDIA RTX A2000～A6000、T200～T1000、AMD Radeon Pro WX32000、デュアルWX32000など用途に応じてさまざまな構成を選択可能。よりコンパクトなスモールフォームファクターでも各種グラフィックスを搭載でき、最小モデルのPrecision 3260でもIntel Core i9の搭載で高い性能を利用できる。一例として、最大構成時の主な仕様は以下の通り。
Dell Precision 3660タワー
- OS：Windows 10 / 11 Pro
- プロセッサ：Intel Core i9-12900K
- メモリ：DDR5 16GBメモリ
- ストレージ：M.2 NVMe SSD、HDDなど
- グラフィックス：NVIDIA T600
- 本体サイズ：W173×H369×D420mm
Dell Precision 3460スモールフォームファクター
- OS：Windows 10 / 11 Pro
- プロセッサ：Intel Core i9-12900
- メモリ：DDR5 16GB
- ストレージ：M.2 NVMe 256GB SSD
- グラフィックス：NVIDIA Quadro T600
- 本体サイズ：W92.6×H290×D292.8mm
Dell Precision 3260コンパクト
- OS：Windows 10 / 11 Pro
- プロセッサ：Intel Core i9-12900
- メモリ：DDR5 64GB
- ストレージ：M.2 NVMe 4TB SSD
- グラフィックス：NVIDIA RTX 3000
- 本体サイズ：W71.8×H190×D178mm