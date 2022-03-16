Dynabookは3月16日、法人向けノートPCやエッジデバイスを合計14機種発表した。一部モデルで第12世代Intel Coreプロセッサを採用するほか、Evo認定モデルやエッジコンピューティングデバイス新製品もラインナップする。同日から受注を開始し、価格は328,900円からで、一部機種はオープン価格。
Dynabookは今回、ノートPC「dynabook」シリーズの法人向けラインナップを一新。新たにノートPCの全機種でWindows 11 Pro プリインストールモデルを用意したほか、Windows 10 Pro ダウングレード プレインストールモデルも選択可能とした。なお、エッジコンピューティングデバイス「dynaEdge DE200/U」はWindows 10 Pro ダウングレードモデルのみ提供する。
|画面サイズ
|カテゴリ
|モデル名
|本体標準価格
|13.3型
|5in1プレミアムPenノートPC
|dynabook V83/KU
|433,400円～
|dynabook V83/HU
|399,300円～
|プレミアムモバイルノートPC
|dynabook G83/KU
|432,630円～
|dynabook G83/HU
|426,030円～
|スタンダードモバイルノートPC
|dynabook S73/HU
|349,800円～
|14.0型
|ビジネスプレミアムモバイルPC
|dynabook RJ74/KU
|470,800円～
|オフィス内モバイルノートPC
|dynabook MJ54/HU
|321,420円～
|15.6型
|ビジネスノートPC
|dynabook B65/HU
|391,380円～
|dynabook B55/HU
|412,280円～
|dynabook B45/HU
|328,900円～
|大画面スリムモバイルPC
|dynabook P55/HU
|412,500円～
|10.1型
|2in1デタッチャブルノートPC
|dynabook K60/FU
|オープン価格
|dynabook K50/FU
|オープン価格
|モバイルエッジ コンピューティングデバイス
|dynaEdge DE200/U
|オープン価格
第12世代Coreモデルが拡充、RJ74の重さと駆動時間も確定
新製品では、Intelの第12世代Coreプロセッサ搭載モデルを、1月26日発表のdynabook RJ74に続き、dynabook G83/KUやdynabook V83/KUまで拡大した。これらのシリーズでは、CPUパフォーマンスを高い状態で維持する独自技術「dynabook エンパワーテクノロジー」も搭載する。
14型モバイルPC「dynabook RJ74」は、1月26日の発表時点ではバッテリー駆動時間や重さが未確定だったが、今回約24時間のバッテリー駆動、約940gの重さであることが発表された。dynabook RJ74では、ハードウェアスペックや使い勝手について、Intelが定めた要件を満たしたEvo認定モデルも追加されている。
機能面では、オンライン会議をサポートする機能を用意した。具体的には、[Fn]キーと[A]キーを同時に押すことでマイクをオンオフできる「ワンタッチマイクミュート」を、DE200/Eを除く全機種に搭載。
また、一部機種でキーボードのタイプ音や周辺ノイズを低減し、自分以外のオンライン会議参加者に声を聞こえやすくする「AIノイズキャンセラー」、ビデオ会議で自分の映像の明るさや位置を最適化する「AIカメラエフェクター」を内蔵した。
このほかdynabook G83/KUを始めとした一部機種でアメリカ国防総省の物資調達基準である「MIL規格」に準拠したテストを実施し、堅牢性を確保。またG83シリーズやV83/HU、RJ74/KUでは最長24時間のバッテリー駆動が可能で、長時間の持ち運びにも適している。