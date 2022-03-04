サードウェーブは、DTM向けモデルのラインアップに、「raytrek X4-T DTM向けモデル【Cubase UR12 動作確認済み】」（Rose Gold またはBlack）の2機種と「raytrek R5-TA5 32GB DTM向けモデル【Cubase UR12 動作確認済み】」の計3機種のノートPCを追加した。2022年3月3日より全国のコンピューターショップドスパラ各店舗、およびドスパラ通販サイトにて販売する。

製品はすべて第11世代 Intel Core i7 プロセッサーを搭載。また、音楽制作ソフト『CUBASE』とオーディオインターフェース『UR12』を、独自に設定した検証項目で動作確認済み。raytrek X4-Tは14インチ、raytrek R5-TA5は15.6インチのフルHD液晶を搭載する。

標準構成時の主な構成は以下の通り。

raytrek X4-T Rose Gold DTM向けモデル【Cubase UR12 動作確認済み】：119,980円

（Intel Core i7-1165G7 / Intel Iris Xeグラフィックス / 16GBメモリ / 512GB NVMe SSD）

raytrek X4-T Black DTM向けモデル【Cubase UR12 動作確認済み】：119,980円

（Intel Core i7-1165G7 / Intel Iris Xeグラフィックス / 16GBメモリ / 512GB NVMe SSD）

raytrek R5-TA5 32GB DTM向けモデル【Cubase UR12 動作確認済み】：174,980円

（Intel Core i7-11800H / NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU/ 32GBメモリ / 1TB NVMe SSD）