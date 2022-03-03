ユニットコムは3月3日、「iiyama PC」ブランドのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」から、フロム・ソフトウェアの新作アクションRPG『ELDEN RING』推奨ゲーミングPCを発売した。構成を選択して注文できるBTOに対応しており、価格は224,980円から。

  • 『ELDEN RING』動作検証済みの推奨ゲーミングPC

バンダイナムコエンターテインメントとフロム・ソフトウェアが共同開発した『ELDEN RING （エルデンリング）』の動作検証を、パソコン工房が実施した推奨ゲーミングPC。購入特典として横780×縦300mmのオリジナル特大マウスパッドのプレゼントも実施しており、申し込みには同梱の応募用紙が必要になる。主な構成は以下の通り。

LEVEL-M0P5-R75G-DUX-ER [Windows 10 Home]

  • LEVEL-M0P5-R75G-DUX-ER [Windows 10 Home] ※ディスプレイは別売り

  • OS：Windows 10 Home
  • プロセッサ：AMD Ryzen 7 5700G
  • メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
  • グラフィックス：AMD Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6
  • 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
  • 電源ユニット：700W 80PLUS BRONZE認証
  • 価格：224,980円

LEVEL-R7X6-LCR58X-DYX-ER [Windows 10 Home]

  • LEVEL-R7X6-LCR58X-DYX-ER [Windows 10 Home] ※ディスプレイは別売り

  • OS：Windows 10 Home
  • プロセッサ：AMD Ryzen 7 5800X
  • メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
  • グラフィックス：AMD Radeon RX 6800 XT 16GB GDDR6
  • 光学ドライブ：なし
  • 電源ユニット：800W 80PLUS® GOLD認証
  • 価格：315,980円