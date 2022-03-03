ユニットコムは3月3日、「iiyama PC」ブランドのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」から、フロム・ソフトウェアの新作アクションRPG『ELDEN RING』推奨ゲーミングPCを発売した。構成を選択して注文できるBTOに対応しており、価格は224,980円から。
バンダイナムコエンターテインメントとフロム・ソフトウェアが共同開発した『ELDEN RING （エルデンリング）』の動作検証を、パソコン工房が実施した推奨ゲーミングPC。購入特典として横780×縦300mmのオリジナル特大マウスパッドのプレゼントも実施しており、申し込みには同梱の応募用紙が必要になる。主な構成は以下の通り。
LEVEL-M0P5-R75G-DUX-ER [Windows 10 Home]
- OS：Windows 10 Home
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 5700G
- メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：AMD Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6
- 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
- 電源ユニット：700W 80PLUS BRONZE認証
- 価格：224,980円
LEVEL-R7X6-LCR58X-DYX-ER [Windows 10 Home]
- OS：Windows 10 Home
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 5800X
- メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：AMD Radeon RX 6800 XT 16GB GDDR6
- 光学ドライブ：なし
- 電源ユニット：800W 80PLUS® GOLD認証
- 価格：315,980円
ELDEN RING 推奨パソコン発売— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) March 3, 2022
AMD Ryzen プロセッサー と AMD Radeon グラフィックス を搭載した対象モデル購入で、数量限定の特大マウスパッド（780×300㎜）応募用紙をプレゼント！
特典の引換有効期限：2022年9月3日(土)迄
詳しくはこちら↓https://t.co/NbdodaKFsC#AMD #ELDENRING