SCREENグラフィックソリューションズは、ヒラギノフォントの新書体「ヒラギノ丸ゴ オールド」を発表した。ダウンロード製品の発売日は2022年2月14日。

  • SCREENグラフィックソリューションズ ヒラギノ丸ゴ オールド

    ヒラギノ丸ゴ オールド 書体見本

ヒラギノ丸ゴ オールドは、一本の線の中に抑揚がしっかりと付けられた、ユニークで個性的な丸ゴシック体。線の端がぷっくりと太くなる独特のデザインによって、単調に見えがちなカタカナなどの表情を豊かにする。

3種類のウエイトバリエーション（W4/W6/W8）をラインナップ。タイトルや見出し、短い文章まで、幅広く使える。ヒラギノフォントの公式Twitterアカウントでは、書体見本を公開している。

2月14日よりダウンロード版製品を発売。ヒラギノボリュームライセンス、サーバーアプリケーション用OpenTypeフォント、アプリ組込み用フォント（特注）は同日より受注を開始する。

書体名

  • ヒラギノ丸ゴ オールド StdN W4
  • ヒラギノ丸ゴ オールド StdN W6
  • ヒラギノ丸ゴ オールド StdN W8
  • ヒラギノ丸ゴ オールド Std W4
  • ヒラギノ丸ゴ オールド Std W6
  • ヒラギノ丸ゴ オールド Std W8

主な仕様

共通仕様

  • フォントフォーマット：OpenTypeフォント

ヒラギノ丸ゴ オールド StdN W4/W6/W8

  • JIS2004字形対応版
  • Adobe-Japan1-3準拠、9,499グリフ収容、IVS対応

ヒラギノ丸ゴ オールド Std W4/W6/W8

  • JIS90字形対応版
  • Adobe-Japan1-3準拠、9,354グリフ収容