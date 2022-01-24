楽天モバイルは1月24日より、シャープ製5Gスマートフォン「AQUOS zero6」において、ソフトウェアアップデートの配信を開始した。ステータスバーから更新が行える。

  • AQUOS zero6

    AQUOS zero6

アップデート内容はより快適に製品を利用するための機能の改善。更新後のソフトウェアビルド番号は「01.00.04」となる。対象OSバージョンはAndroid 11。