「THE GAME AWARDS 2021」のイベントのなかで、『Among Us VR』の映像が公開された。

『Among Us』は、プレイヤーがクルーメイトとインポスターに分かれて勝負する人狼ゲーム。公開された映像では、VR空間の中でタスクをこなしていると、突然インポスターらしきプレイヤーに襲われるシーンが描かれていた。

Task List:

✅submit scan

✅empty garba -- wait what was that

✅SCREAM

✅survive in VR

Among Us is coming to VR.https://t.co/7U0OWwEgTE pic.twitter.com/cuUpnuzDzh