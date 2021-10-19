NTTレゾナントは10月19日、同社が運営する「goo Simseller」において、モトローラが同日国内発表した5Gスマートフォン「motorola edge 20」「motorola edge 20 fusion」を10月22日に販売開始すると発表した。

motorola edge 20 フロストオニキス

motorola edge 20 fusion エレキグラファイト

価格は、「motorola edge 20」が新規の通常価格で33,192円、指定オプション（ABEMAプレミアム）同時加入で30,992円。他社からOCNモバイルONEへの乗り換え時（MNP）は18,892円で、指定オプション同時加入で16,692円となる。「motorola edge 20 fusion」は新規の通常価格が25,569円で、指定オプション同時加入時は23,369円となる。他社からの乗り換え時は11,269円で、指定オプション同時加入で9,069円となる。

「motorola edge 20」は、モトローラの5Gスマートフォンとしては最薄・最軽量となる厚さ6.99mm（最薄部）／約136gのコンパクトな製品。プロセッサはQualcomm Snapdragon 778G、ディスプレイは144Hz駆動のものを搭載。1億800万画素のメインカメラは、9画素を1ピクセルとして扱うウルトラピクセルテクノロジーにより、通常の9倍の光感度での撮影が可能だ。これに加えて1,600万画素の超広角／マクロカメラ、3倍光学ズームを搭載した3カメラ構成となっている。

「motorola edge 20 fusion」は5,000mAhの大容量バッテリを搭載。メインカメラはこちらも1億800万画素／ウルトラピクセルテクノロジー対応だが、超広角／マクロカメラは800万画素で、望遠カメラは不搭載となる。

それぞれの主な仕様は下記のとおり。

motorola edge 20

カラー ：フロストオニキス

：フロストオニキス OS ：Android 11

：Android 11 CPU ：Qualcomm Snapdragon 778G

：Qualcomm Snapdragon 778G 内蔵メモリ ：RAM 6GB／ROM 128GB

：RAM 6GB／ROM 128GB ディスプレイ ：6.7インチ pOLED フルHD＋（2,400×1,080ドット）

：6.7インチ pOLED フルHD＋（2,400×1,080ドット） 通信方式 ：5G（n1／n3／n5／n7／n8／n28／n38／n41／n66／n77／n78）、LTE（B1／B2／B3／B4／B5／B7／B8／B12／B18／B19／B20／B26／B28／B32／B34／B38／B39／B40／B41／B42／B43／B66）、3G（B1／B2／B4／B5／B8）、GSM（850MHz／900MHz／1,800MHz／1,900MHz）

：5G（n1／n3／n5／n7／n8／n28／n38／n41／n66／n77／n78）、LTE（B1／B2／B3／B4／B5／B7／B8／B12／B18／B19／B20／B26／B28／B32／B34／B38／B39／B40／B41／B42／B43／B66）、3G（B1／B2／B4／B5／B8）、GSM（850MHz／900MHz／1,800MHz／1,900MHz） SIM ：nanoSIM×2（DSDS）

：nanoSIM×2（DSDS） アウトカメラ ：メイン10,800万画素、超広角1,600万画素、望遠800万画素

：メイン10,800万画素、超広角1,600万画素、望遠800万画素 インカメラ ：3,200万画素

：3,200万画素 Wi-Fi ：IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax

：IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax Bluetooth ：バージョン5.2

：バージョン5.2 バッテリ容量 ：4,000mAh

：4,000mAh 防水／防塵 ：IP52

：IP52 生体認証 ：指紋認証、顔認証

：指紋認証、顔認証 インタフェース ：USB Type-C

：USB Type-C サイズ／重さ ：約H163×W76×D6.99（最薄部）mm、約163g

motorola edge 20 fusion