ユニットコムは10月5日、パソコン工房WEBサイトでMicrosoftの新OS「Windows 11」を標準搭載するBTO PCを発売した。
デザインを刷新し、新しいスタートメニューやGUIを備える新OS「Windows 11」を標準搭載するBTO PCがユニットコムから発売される。一般向け「STYLE∞」シリーズ、ゲーミング向け「LEVEL∞」、クリエイター向け「SENSE∞」、ビジネス向け「SOLUTION∞」シリーズの多くのモデルで展開しており、必要なスペックを満たして安心かつ快適に利用できるという。主要な構成は以下の通り。
STYLE-R059-114-UHX [Windows 11 Home]
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：Intel Core i5-11400
- メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
- グラフィックス：Intel UHD グラフィックス 730
- 電源：500W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源
- 価格：90,880円
LEVEL-R959-LC119K-XAX [Windows 11 Home]
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：Intel Core i9-11900K
- メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 32GB(16GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- 光学ドライブ：なし
- グラフィックス：GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X
- 電源：800W 80PLUS TITANIUM認証 ATX電源
- 価格：443,980円
SENSE-F059-117-UAX [Windows 11 Home]
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：Intel Core i7-11700
- メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
- グラフィックス：GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X
- 電源：700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源
- 価格：242,980円
SOLUTION-15FH120-i5-UXSX [Windows 11 Home]
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：Intel Core i5-1135G7
- メモリ：DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- 光学ドライブ：なし
- グラフィックス：Intel Iris Xe グラフィックス - ディスプレイ：
- 価格：15.6型フルHD（1,920×1,080ドット）非光沢カラー液晶