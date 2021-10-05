ユニットコムは10月5日、パソコン工房WEBサイトでMicrosoftの新OS「Windows 11」を標準搭載するBTO PCを発売した。

デザインを刷新し、新しいスタートメニューやGUIを備える新OS「Windows 11」を標準搭載するBTO PCがユニットコムから発売される。一般向け「STYLE∞」シリーズ、ゲーミング向け「LEVEL∞」、クリエイター向け「SENSE∞」、ビジネス向け「SOLUTION∞」シリーズの多くのモデルで展開しており、必要なスペックを満たして安心かつ快適に利用できるという。主要な構成は以下の通り。

STYLE-R059-114-UHX [Windows 11 Home]

STYLE-R059-114-UHX [Windows 11 Home] ※ディスプレイは別売り

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Core i5-11400

メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)

ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD

光学ドライブ：DVDスーパーマルチ

グラフィックス：Intel UHD グラフィックス 730

電源：500W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

価格：90,880円

LEVEL-R959-LC119K-XAX [Windows 11 Home]

LEVEL-R959-LC119K-XAX [Windows 11 Home]

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Core i9-11900K

メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 32GB(16GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

光学ドライブ：なし

グラフィックス：GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X

電源：800W 80PLUS TITANIUM認証 ATX電源

価格：443,980円

SENSE-F059-117-UAX [Windows 11 Home]

SENSE-F059-117-UAX [Windows 11 Home]

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Core i7-11700

メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

光学ドライブ：DVDスーパーマルチ

グラフィックス：GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X

電源：700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

価格：242,980円

SOLUTION-15FH120-i5-UXSX [Windows 11 Home]

SOLUTION-15FH120-i5-UXSX [Windows 11 Home]