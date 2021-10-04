日本マイクロソフトは10月4日、公式ブログを更新し、Microsoft 365やOffice 2021の日本国内向け価格について明らかにした。10月5日のWindows 11提供開始と同日発売を予定しており、Word・Excel・PowerPoint・OutlookがセットになるHome & Businessの買い切り版は38,280円。

10月1日に米Microsoftが公開したブログの日本語訳として、今回初めて価格が明らかになった形。新しく発売されるOffice 2021（買い切り版）とMicrosoft 365（クラウド版）ではアプリのデザインを一新した点が特徴で、中間色のパレットや刷新したリボンタブを採用。ウィンドウの角は丸いものに変更し、Windows 11をインストールしたPCで一貫したシームレスな体験が得られるという。価格は以下の通り。

Office統合製品

Office Home & Business：38,280円

Office Personal 2021：32,780円

Office Professional 2021：65,780円

Office Professional Academic 2021：30,580円

Office Home & Student 2021 for Mac：26,180円

Office Academic 2021 for Mac：18,480円

単体製品

Word 2021：16,280円

Excel 2021：16,280円

PowerPoint 2021：16,280円

Outlook 2021：16,280円

Access 2021：16,280円

Publisher 2021：16,280円

Visio Standard：50,380円

Project Standard：105,380円

Project Professional 2021：175,780円