日本マイクロソフトは10月4日、公式ブログを更新し、Microsoft 365やOffice 2021の日本国内向け価格について明らかにした。10月5日のWindows 11提供開始と同日発売を予定しており、Word・Excel・PowerPoint・OutlookがセットになるHome & Businessの買い切り版は38,280円。
10月1日に米Microsoftが公開したブログの日本語訳として、今回初めて価格が明らかになった形。新しく発売されるOffice 2021（買い切り版）とMicrosoft 365（クラウド版）ではアプリのデザインを一新した点が特徴で、中間色のパレットや刷新したリボンタブを採用。ウィンドウの角は丸いものに変更し、Windows 11をインストールしたPCで一貫したシームレスな体験が得られるという。価格は以下の通り。
Office統合製品
- Office Home & Business：38,280円
- Office Personal 2021：32,780円
- Office Professional 2021：65,780円
- Office Professional Academic 2021：30,580円
- Office Home & Student 2021 for Mac：26,180円
- Office Academic 2021 for Mac：18,480円
単体製品
- Word 2021：16,280円
- Excel 2021：16,280円
- PowerPoint 2021：16,280円
- Outlook 2021：16,280円
- Access 2021：16,280円
- Publisher 2021：16,280円
- Visio Standard：50,380円
- Project Standard：105,380円
- Project Professional 2021：175,780円