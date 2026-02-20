米Googleは2月19日（現地時間）、Webブラウザ「Chrome」の新機能として、「分割ビュー」（Split view）、PDFの「アノテーション（注釈）」および「Googleドライブへの保存」の3機能を正式に発表した。これらはベータテストを経て段階的な展開が開始となっていた機能で、正式機能となったことで、これまで利用できなかったユーザーにも順次提供される見通しである。

3機能の中でも「分割ビュー」は、Chromeのマルチタスク体験を拡張する機能としてテスト段階から注目を集めていた。2つのタブを左右に並べて同一ウィンドウ内に表示する機能である。動画を視聴しながらGoogle Keepでメモを取る、ドキュメントを参照しながらコーディングを行うといった活用が想定される。

利用方法は、分割表示したいタブの上で右クリックし、メニューから「新しい分割ビューにタブを追加」を選択する。タブの中にもう1つタブが作成されるので、もう一方の表示領域に表示したいWebページを開くことで分割表示を利用できる。表示幅はドラッグ操作で調整可能。分割表示中に右下に表示される3点ボタンから、「ビューの分離」「ビューの反転」「ビューを閉じる」を選択できる。

Chromeに内蔵されているPDFビューアでは、描画ツールを利用してテキストのハイライトやメモを直接追加できるようになった。これにより、注釈を付けるために、ファイルを一度ダウンロードし、外部アプリケーションで開き直す手間を省ける。簡易的なデジタル署名、作業レポートの確認、授業資料への書き込みなど、PDFビューアを活用できるシーンが広がる。

さらに、PDFビューア右上に表示されるGoogleドライブのアイコンから、閲覧中のPDFを直接Googleドライブへ保存できる。注釈を加えた場合は、変更前のファイルと変更後のファイルのいずれを保存するか選択可能である。保存先はGoogleドライブ内の「Chromeから保存」フォルダに自動的に整理される。アノテーション機能と「Googleドライブへの保存」を活用することで、PDFをクラウド上に保管しながら編集し、複数デバイス間で容易に検索・共有できる環境が整う。

近年Googleは、WebアプリやAI機能と連携しながら生産性向上を図るブラウザとしてChromeの機能強化を進めている。例えば、現在、縦型タブ機能の限定的な展開が開始されており、これまでの分割ビューと同様、多くのユーザーから正式リリースが待たれる機能の1つとなっている。