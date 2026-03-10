米Microsoftは3月9日（現地時間）、Microsoft 365 Copilotの新機能として「Copilot Cowork」を発表した。複数段階の業務タスクを計画し、実行まで支援するAIエージェント機能である。

Microsoftは昨年より、Copilotをチャット中心の支援ツールから、実際の業務アクションにつなげる方向へ拡張してきた。 Copilot Coworkは実際にMicrosoft 365上で仕事を進める実行基盤として打ち出された機能である。現在は一部顧客向けのリサーチプレビューとして提供されており、3月下旬にFrontier programで対象を広げる予定である。

Copilot Coworkでは、ユーザーが「競合調査をまとめたい」といった成果ベースの指示を出すと、AIがその依頼を複数の工程に分解し、関連するメール、会議、メッセージ、ファイル、データなどを参照しながら作業を進める。これを支えるのが「Work IQ」と呼ばれる技術であり、OutlookやTeams、ExcelなどMicrosoft 365全体のシグナルを基に、業務コンテキストを踏まえて処理を行う。

発表の中でMicrosoftは、以下の4つの活用シナリオを示している。

カレンダーの整理 ：Outlook上の予定をユーザーの優先事項に基づいて確認、重複している予定や優先度の低い予定を特定したうえで、スケジュールの調整や集中時間の確保を提案し、承認後に反映する。

：Outlook上の予定をユーザーの優先事項に基づいて確認、重複している予定や優先度の低い予定を特定したうえで、スケジュールの調整や集中時間の確保を提案し、承認後に反映する。 会議準備 ：関連するメールやファイルを収集し、ブリーフィング資料、補足分析、顧客向けプレゼン資料など、一連の成果物を作成。準備時間の確保や状況共有用メールの草案作成などにも対応する。

：関連するメールやファイルを収集し、ブリーフィング資料、補足分析、顧客向けプレゼン資料など、一連の成果物を作成。準備時間の確保や状況共有用メールの草案作成などにも対応する。 企業情報の調査 ：決算資料やSEC（米国証券取引委員会）への提出書類、アナリストのコメント、関連ニュースなどを収集し、要約や調査メモ、Excelファイルとして整理する。

：決算資料やSEC（米国証券取引委員会）への提出書類、アナリストのコメント、関連ニュースなどを収集し、要約や調査メモ、Excelファイルとして整理する。 製品ローンチ計画の策定 ：競合比較データや価値提案文書、営業向けデッキを作成し、マイルストーンや担当者、次のアクションまで整理する。

Microsoftによれば、提携するAnthropicの「Claude Cowork」を支える技術をCopilotに統合してCopilot Coworkを実現した。その一方で、Microsoft 365 Copilotの「Wave 3」ではマルチモデル戦略を採用しており、特定ベンダーのモデルに固定せず、用途に応じて最適なモデルを選択する点も強調している。

このほか同社は同日、Microsoft 365エンタープライズの新たな最上位プラン「Microsoft 365 E7」も発表した。Microsoft 365 Copilot、Agent 365、Entra Suite、Microsoft 365 E5を含む包括的なプランで、5月1日に提供開始する予定。価格は1ユーザーあたり月額99ドルである。