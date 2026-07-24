スマートフォンが普及する前、インターネットを介した人と人のコミュニケーションは、PCが担っていた。一時は、電話を駆逐して、コミュニケーションは、すべてPC経由になるのかと思ったが、スマートフォンが普及し、電話の利用形態が一新、固定電話は駆逐したものの、いまだに電話というシステムは残ったままだ。調べると、海外でもいまだにFAXの利用比率が高いらしい。回線のアナログ、デジタルはあるにせよ、電話という仕組みは当面続きそうだ。

音声通話は、ユーザー同士が「同時刻」に通信を行う必要があるが、電子メールやチャットなど、コンピュータ系コミュニケーションシステムの多くは「時差」を許す。メッセージを受け取り、これに翌日返事をしてもいいわけで、これにより、特定の時間、コミュニケーションに縛り付けられることがなくなる。

1995年のインターネット商用化以前の、電話しかコミュニケーション手段のない時代を過ごしたユーザーには、この「時差」の存在は大きな違いだった。また、当時、将来的には可能になるであろうと考えられていた、モバイルでのインターネット接続が可能になれば、電話機の設置場所という「場所」からも自由になれる。1990年台後半から、2000年台中頃ぐらいまでは、こうした未来を多くの人が共有していた。

携帯電話が普及し、スマートフォンに切り替わっていくと、少しずつ未来は変化し始めた。スマートフォンは、インターネットに半分依存しているが、残り半分を電話に依存している。このため、電話の「文化」は、残ったままになった。もっとも、そのうち音声通話は、AIが適当にあしらってくれる時代が来そうなので心配していない。

コンピュータがまだ、タイムシェアリングなどマルチユーザーで動作していた頃、ユーザー間のコミュニケーションのツールがいくつもあった。電子メールだけでなく、BSD系Unixには、ユーザー名や端末を指定して、直接メッセージを画面に表示させるwriteコマンドがあった。これは急ぎのメッセージ送信などに使われ、ログインユーザー全員にメッセージを送る管理者向けのwallというコマンドもあった。

インターネットを介したチャットのシステムとしては、irc（Internet Relay Chat。1993年、RFC1459）があり、多くのクライアントアプリが作られた。こうした仕組みの延長に、PCでブームとなった「メッセンジャー」システムがある。もちろん、今でもLINEやSNSの付属機能などでメッセンジャーはなくなってはいない。しかし、過去には、多数のメッセンジャーがひしめき合っていた時代があった（表01）。

インターネットが商用化された1995年には、テレビ電話システムとしてCU-SeeMeとWebカメラであるQ-Camとの組み合わせが使われた。また、Microsoftは、翌年、ビデオ通話アプリであるNetMeetingを公開した。テキストベースのメッセンジャーよりも、先にビデオ通話アプリがあり、その後、メッセンジャーが登場すると、ビデオ通話機能を取り込んだものが現れた。

ただ、インターネット商用化直後、多くの一般ユーザーは高速とはいえアナログモデムでインターネット接続を行っており、通話や映像の品質はそれほど高いものではなかった。このため、テキストベースのメッセンジャーのほうが安定した通信が可能だった。

・CU-SeeMe - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/CU-SeeMe

・NetMeeting - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/NetMeeting

統計資料などをみると、現在では、地域やSNS利用率などでコミュニケーション系アプリが分散している。統計上、世界で最も使われているのは、WhatApp、Facebook Messenger、Telegramあたりらしい。ここまでは、どの統計もほとんど変わらないが、中国のWeChat、RCSやLINE、Viberなども挙がるが、統計により違いがある。多くの統計で1位とされているWhatAppは、日本国内では、ほとんど見かけない。逆に日本で普及しているLINEのシェアはそれほど高いわけでもない。

知らない人と話そうとは思わないが、人によりSNSやアプリが異なれば、使い分けする必要がある。現状、異なるSNSやコミュニケーションアプリ間での通信はできず、この点でみると世界は分断されているといえるだろう。

今回のタイトルネタは、ジェームス・P・ホーガン（James Patrick Hogan）の「未来からのホットライン」（創元SF文庫。原題Thrice Upon A Time , 1980）である。過去にメッセージを送るというタイムトラベルもの。それらしい理論が展開し、タイムトラベル物の1つの頂点ともいえ、影響を受けた作品も少なくない。ホーガンといえば「星を継ぐもの」だが、筆者としては、初期の単発長編である「創世記機械」、「未来の二つの顔」、「未来からのホットライン」が推しである。