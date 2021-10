PlayStation Store(PS Store / PSストア)にて「10月のお買い得セール」が開催中だ。期間は10月27日まで。対象タイトルの一部はセール期間が異なる。

「10月のお買い得セール」では、『Apex Legends - チャンピオンエディション』を50%オフの2,299円で、『Call of Duty: Black Ops Cold War - 世代互換バンドル PS4 & PS5』を50%オフの4,840円で、『The Last of Us Part II Value Selection』を50%オフの2,145円で販売するなど、422のゲームやアイテムを最大90%オフで提供する。