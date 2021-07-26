パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは7月26日、Intel Celeronプロセッサ搭載の15型／17型ノートPC 5モデルを「iiyama PC」ブランドより発売した。BTOによるカスタマイズに対応し、価格は46,178円より。

15型ノートモデル

  • STYLE∞ 15インチモデル

    STYLE-15FH043-C-UCCS [Windows 10 Home]

  • SOLUTION∞ 15インチモデル

    SOLUTION-15FH043-C-UCCS-D [Windows 10 Home]、SOLUTION-15FH043-C-UCCS-D [Office Personal 2019 SET]

15型モデルはいずれもCeleron N4120を搭載し、液晶ディスプレイはベゼル幅5.7mmでフルHD（1,920×1,080ドット）解像度に対応。USBポートはType-Cポートを含み4基を搭載し、テンキー付きフルサイズキーボードを装備する。

個人向け「STYLE∞」シリーズの「STYLE-15FH043-C-UCCS [Windows 10 Home]」が46,178円、ビジネス向け「SOLUTION∞」の「SOLUTION-15FH043-C-UCCS-D [Windows 10 Home]」が46,178円、Office 2019プリインストールの「SOLUTION-15FH043-C-UCCS-D [Office Personal 2019 SET]」が63,756円。「SOLUTION∞」の2モデルは、注文2日後の出荷を行う短納期パソコンとなっている。

  • CPU：Celeron N4120
  • メモリ：4GB DDR4 SDRAM（DDR4-2400）
  • ストレージ：240GB SSD（SATA）
  • 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
  • グラフィックス：Intel UHD Graphics 600（CPU内蔵）
  • ディスプレイ：15.6型非光沢液晶（1,920×1,080ドット）
  • ネットワーク：1000BASE-T対応有線LAN、IEEE802.11ac／a／b／g／n対応無線LAN、Bluetooth 5.0
  • インタフェース：USB 3.0 Type-C×1、USB 3.0 Type-A×1、USB 2.0×2、ディスプレイ出力（D-Sub15ピン）、HDMI、ヘッドホン出力／スピーカ出力×1
  • OS：Windows 10 Home（64ビット）

17型ノートモデル

  • STYLE∞ 17インチモデル

    STYLE-17FH045-C-UCCS [Windows 10 Home]

17型モデルはプロセッサとしてCeleron 4205Uを搭載。フルHD対応の17インチディスプレイ搭載で、低価格ながらも大画面で作業がしやすい。

価格は、個人向け「STYLE∞」の「STYLE-17FH045-C-UCCS [Windows 10 Home]」が59,378円。ワコム製タブレットが同梱され、「CLIP STUDIO PAINT PRO」の2年ライセンスが付属するマンガ・イラスト制作向け「SENSE∞」の「SENSE-17FH045-C-UCCS-CSP StarterPack [CLIP STUDIO PAINT]」が79,178円。Office 2019をプリインストールしたビジネス向け「SOLUTION∞」の「SOLUTION-17FH045-C-UCFL [Office Personal 2019 SET]」が81,356円となる。

  • SENSE∞ 17インチモデル

    SENSE-17FH045-C-UCCS-CSP StarterPack [CLIP STUDIO PAINT]

  • SOLUTION∞ 17インチモデル

    SOLUTION-17FH045-C-UCFL [Office Personal 2019 SET]

  • CPU：Celeron N4205U
  • メモリ：8GB DDR4 SDRAM（DDR4-2133） ※STYLE-17FH045-C-UCCS [Windows 10 Home]は4GB
  • ストレージ：240GB SSD（SATA） ※SOLUTION-15FH043-C-UCCS-D [Office Personal 2019 SET]は480GB
  • グラフィックス：Intel UHD Graphics 610（CPU内蔵）
  • ディスプレイ：17.3型非光沢液晶（1,920×1,080ドット）
  • ネットワーク：1000BASE-T対応有線LAN、IEEE802.11ac／a／b／g／n対応無線LAN、Bluetooth 5.0
  • インタフェース：USB 3.0 Type-C×1、USB 3.0 Type-A×1、USB 2.0×2、ディスプレイ出力（miniD-Sub15ピン）、HDMI、ヘッドホン出力／スピーカ出力×1、マイク入力×1
  • OS：Windows 10 Home（64ビット）