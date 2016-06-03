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「Celeron」の最新情報・話題まとめ

Intelの「Celeron」プロセッサの最新ニュースを紹介。

2017年11月24日(金)

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Intel、第6～第8世代Coreなどの脆弱性情報公開、対策はファームウエア更新

セキュリティ対策 11/24 17:38

2017年09月25日(月)

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Intel、CoffeeLakeことデスクトップ向け第8世代Core iプロセッサを発表

自作 / テクノロジ 09/25 14:58

2017年04月07日(金)

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いつも持ち歩きたくなる! 11.6型コンパクトモバイルノートPC「m-Book C250B1-S1」

マウスコンピューター PR 04/07 10:36

2017年02月08日(水)

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今さら聞けないパソコンのコト 第1回 CPUってなに?

マウスコンピューター PR 02/08 15:07

2017年01月06日(金)

Top

リンクス、Apollo Lake世代のIntel Celeronを搭載する超小型デスクトップPC

PC本体 01/06 11:59

2016年11月08日(火)

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今週の秋葉原情報 - 東プレからあのアナログキーボードが発売に、Mini-STXマザーの新モデルも

自作 / テクノロジ 11/08 19:16

2016年09月03日(土)

Top

Acerの新・極薄モバイルノートPC - 「Swift」シリーズと「Spin」シリーズを写真で

PC本体 09/03 19:19

2016年07月12日(火)

Top

日本エイサー、19.5型フルHD液晶のAIOデスクトップPC「Aspire AZC700」

PC本体 07/12 12:09

2016年06月23日(木)

Top

ロジテック、ファンレス仕様で低消費電力のミニBOXコントローラ

PC本体 06/23 16:33

2016年06月21日(火)

Top

日本エイサー、キューブ型とスリムタワー型の省スペースデスクトップ

PCゲーミング 06/21 18:40

2016年06月20日(月)

Top

マウス、税別3万円台からの15.6型ノートPC「m-Book B501E」 - 8,000台限定

PC本体 06/20 12:23

2016年06月09日(木)

Top

日本エイサー、360度回転ヒンジの11.6型コンバーチブル2in1ノートPC

PC本体 06/09 11:08

Top

日本エイサー、税別33,000円でバッテリ駆動10時間の11.6型モバイルノートPC

PC本体 06/09 11:08

Top

日本エイサー、4万円を切る低価格の13.3型エントリーノートPC

PC本体 06/09 11:07

Top

日本エイサー、データ復旧サービスが受けられる15.6型2スピンドルノートPC

PC本体 06/09 11:07

2016年06月03日(金)

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iiyama PC「SOLUTION∞」、Celeron N3050を搭載するNUC準拠の小型PC

PC本体 06/03 23:18

Top

デル、コンバーチブル型2in1の11.6型/13.3型/15.6型ノートPCを一気に投入

PC本体 06/03 21:22

2016年05月31日(火)

Top

エプソン、幅45mmのウルトラコンパクトPC - 光学ドライブ搭載モデルも

PC本体 05/31 11:04

2016年05月13日(金)

Top

積み木みたいな小型PC - 増設HDDなどを重ねていける日本エイサー「Aspire Revo Build M1」

PC本体 05/13 00:00

2016年04月26日(火)

Top

日本エイサー、教育現場向けの11.6型Chromebook - 量販店での販売も

PC本体 04/26 18:13

2016年04月19日(火)

Top

ASUSTOR、最大10台のSATA HDD/SSDを内蔵可能なNASケース

自作 / テクノロジ 04/19 18:05

2016年04月12日(火)

Top

今週の秋葉原情報 - 3.5インチHDDが10テラの時代に突入、ヘリウム封入モデルが2社から

自作 / テクノロジ 04/12 15:08

2016年04月05日(火)

Top

デル、税別4万円台からの14型ノートPC「Vostro 14 3000」シリーズ

PC本体 04/05 10:41

2016年04月01日(金)

Top

リンクス、ECS製品の新モデルを多数発表 - 小型PC「LIVA」や組み込み向けボードPC、文教向け2in1 PC・ノートPCなど

PC本体 04/01 13:33

2016年02月18日(木)

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日本エイサー、360度回転ヒンジを採用した11.6型2in1ノート「Aspire R 11」

PC本体 02/18 10:01

2016年02月10日(水)

Top

量販店戦略と日本向け仕様で大きな伸びを見せるデルの個人向けPC - コンシューマー向けPC新モデル発表会

PC本体 02/10 17:10

2016年02月09日(火)

Top

デル、税別34,980円からの11型モバイルノートPC「New Inspiron 11 3000」

PC本体 02/09 11:00

2016年02月02日(火)

Top

今週の秋葉原情報 - CeleronブランドのSkylakeが発売に、Lian Liからは奇抜なヨット型ケースも

自作 / テクノロジ 02/02 19:16

2016年01月29日(金)

Top

Synology、HW暗号化エンジンとコード変換エンジン搭載の2ベイNASサーバ

自作 / テクノロジ 01/29 14:52

2016年01月20日(水)

Top

iiyama PC「STYLE∞」、17.3型の光沢液晶を搭載する低価格ノートPC

PC本体 01/20 17:43

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