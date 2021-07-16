インターネットイニシアティブ（IIJ）は7月16日、「IIJmio サプライサービス」のラインナップに、OPPO製「Find X3 Pro」、Nubia製「RedMagic 6」、フューチャーモデル製「NichePhone-S+」を追加、発売した。合わせて、Xiaomi製のワイヤレスイヤホン（2機種）、ウェアラブル端末（2機種）、Wi-Fiネットワークカメラ（1機種）も発売する。

Find X3 Pro

Find X3 Proは、Qualcomm Snapdragon 888を搭載するフラッグシップモデル。価格は1回払いで99,800円、24回払いで4,169円/月。対応サービスは、IIIJmioモバイルサービス ギガプラン、IIJmioモバイルサービス タイプD・タイプA、IIJmioモバイルプラスサービス 従量制プラン、IIJmio eSIMサービス データプラン ゼロ。

カメラモジュールと背面パネルが一体化したなだらかな曲線美のデザインで、カメラは約5,000万画素（超広角）を含む4眼仕様。6.7インチ有機ELディスプレイを採用するなど、ハイエンドスペックでまとめられている。主な仕様は以下の通り。

OS：ColorOS 11（based on Android 11）

CPU：Qualcomm Snapdragon 888

メモリ：12GB

ストレージ：256GB

サイズ：約W74×D8.26×H163.6mm

重さ：約193g

ディスプレイ：約6.7インチ 3,126×1,440ドット AMOLED

アウトカメラ：約5,000万画素（超広角）+約5,000万画素（広角）+約300万画素（顕微鏡）+約1,300万画素（望遠）

インカメラ：3,200万画素

通信方式

5G NR：n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79

LTE：B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/34/38/39/40/41/42/66

3G：B1/2/4/5/6/8/19

GSM：850/900/1,800/1,900MHz

対応SIM：nanoSIM×2、eSIM

カラー：グロスブラック、ホワイト

Nubia RedMagic 6

Nubia RedMagic 6は、Qualcomm Snapdragon 888を搭載するハイスペックゲーミングスマートフォン。価格は1回払いで99,800円、24回払いで4,169円/月。対応サービスは、IIJmioモバイルサービス ギガプラン、IIJmioモバイルサービス タイプD・タイプA、IIJmioモバイルプラスサービス 従量制プラン。

ディスプレイは最大165Hzの高速リフレッシュレートに対応する6.8インチサイズで、本体冷却用に空冷ファンを内蔵。長時間のゲームプレイ時でも安定した動作を維持できるとしている。主な仕様は以下の通り。

OS：RedMagic OS 4.0（based on Android 11）

CPU：Qualcomm Snapdragon 888

メモリ：12GB

ストレージ：128GB

サイズ：約W77.09×D9.89×H169mm

重さ：約224g

ディスプレイ：約6.8インチ 2,400×1,080ドット AMOLED

アウトカメラ：約6,400万画素（メイン）+約800万画素（超広角）+約200万画素（顕微鏡）

インカメラ：800万画素

通信方式

5G NR：n1/3/8/18/77/78

LTE：B1/3/8/18/19/26/28/38/41

3G：B1/6/8/9/19

対応SIM：nanoSIM×2

カラー：ブラック

NichePhone-S+

NichePhone-S+は、VoLTE対応の小型携帯電話。価格は1回払いで12,800円、24回払いで535円/月。対応サービスは、IIJmioモバイルサービス ギガプラン（タイプDのみ）、IIJmioモバイルサービス タイプD。

カードサイズとコンパクト設計で、カメラを搭載しない通話向けのモデルとなっている。主な仕様は以下の通り。

OS：Android 6.0（カスタム）

CPU：MediaTek MT6737M Quad Core

メモリ：512MB

ストレージ：4GB

サイズ：約W9.5×D50×H90mm

重さ：約52g

ディスプレイ：約0.96インチ 128×64ドット モノクロ有機EL

通信方式

LTE：B1/3/8/19

3G：B1/6/8

GSM：900/1,800MHz

対応SIM：nanoSIM×1

カラー：ブラック

Mi完全ワイヤレス小型イヤホン Basic 2

Mi完全ワイヤレス小型イヤホン Basic 2は、片耳だけでも使える軽量ワイヤレスイヤホン。価格は1回払いで2,200円、24回払いで93円/月。

7.2mmのサウンドユニットを内蔵。イヤホンがその時点でどのように使われているかを判断し、最適な接続方法を自動選択する。主な仕様は以下の通り。

重さ：約4.1g

Bluetooth：5.0

プロファイル：AVRCP、HSP、HFP、A2DP

連続通話時間：約4時間

充電時間：約90分（イヤホン）、約120分（充電ケース）

連続再生時間：約4時間（イヤホン）、約12時間（充電ケース）

付属品：充電ケース、イヤーピース2ペア（S/M/L/、Mが取り付け済み）

Mi完全ワイヤレスイヤホン2 Basic

Mi完全ワイヤレスイヤホン2 Basicは、14.2mmの大型ダイナミックドライバー搭載のモデル。価格は1回払いで3,500円、24回払いで148円/月。充電ケースとの組み合わせで最長20時間駆動する。主な仕様は以下の通り。

重さ：約48g

Bluetooth：5.0

連続通話時間：約4時間

充電時間：約90分

コーデック：AAC、SBC

連続再生時間：約5時間（イヤホン）、約20時間（充電ケース）

Miスマートバンド 6

Miスマートバンド 6は、1.56インチ有機ELディスプレイを搭載するスマートウォッチ。価格は1回払いで5,500円、24回払いで236円/月。24時間いつでも健康状態をモニタリングできる。主な仕様は以下の通り。

重さ：約12.8g

対応OS：Android 5.0以降、iOS 10.0以降

バッテリー：125mAh

バッテリー持続時間：最大14日間

ディスプレイ：約1.56インチ、15×486ピクセル、AMOLED+TP容量性タッチスクリーン

Bluetooth：5.0 BLE

バンド素材：熱可塑性ポリウレタン（TPU）

搭載センサー：3軸加速度計、3軸ジャイロスコープ、PPGセンサー

充電時間：2時間未満

Mi Watch Lite

Mi Watch Liteは、20種類以上のテーマ別ウォッチフェイスを備えるスマートウォッチ。価格は1回払いで7,000円、24回払いで297円/月。

ウォッチフェイス機能のカスタマイズが可能なほか、24時間正確に心拍数を検出し、正常レベルを超えると通知を行う。主な仕様は以下の通り。

サイズ：約W35×D10.9×H41mm

重さ：約21g

バッテリー：230mAh

ディスプレイ：約1.4インチ、320×320ピクセル

Bluetooth：5.0 BLE

バンド素材：熱可塑性ポリウレタン（TPU）

搭載センサー：3軸加速度計、3軸ジャイロスコープ、心拍センサー、Lセンサー、コンパス、気圧計（高度計）

360°家庭用スマートカメラ 2K

360°家庭用スマートカメラ 2Kは、2K画質とAI人体検知を備えるWi-Fiネットワークカメラ。価格は1回払いで4,800円、24回払いで203円/月。

水平視野角360度、垂直視野角118度の2軸パン/チルトズームモーターを搭載。全方位撮影を可能にしている。主な仕様は以下の通り。