インターネットイニシアティブ（IIJ）は7月16日、「IIJmio サプライサービス」のラインナップに、OPPO製「Find X3 Pro」、Nubia製「RedMagic 6」、フューチャーモデル製「NichePhone-S+」を追加、発売した。合わせて、Xiaomi製のワイヤレスイヤホン（2機種）、ウェアラブル端末（2機種）、Wi-Fiネットワークカメラ（1機種）も発売する。
Find X3 Pro
Find X3 Proは、Qualcomm Snapdragon 888を搭載するフラッグシップモデル。価格は1回払いで99,800円、24回払いで4,169円/月。対応サービスは、IIIJmioモバイルサービス ギガプラン、IIJmioモバイルサービス タイプD・タイプA、IIJmioモバイルプラスサービス 従量制プラン、IIJmio eSIMサービス データプラン ゼロ。
カメラモジュールと背面パネルが一体化したなだらかな曲線美のデザインで、カメラは約5,000万画素（超広角）を含む4眼仕様。6.7インチ有機ELディスプレイを採用するなど、ハイエンドスペックでまとめられている。主な仕様は以下の通り。
- OS：ColorOS 11（based on Android 11）
- CPU：Qualcomm Snapdragon 888
- メモリ：12GB
- ストレージ：256GB
- サイズ：約W74×D8.26×H163.6mm
- 重さ：約193g
- ディスプレイ：約6.7インチ 3,126×1,440ドット AMOLED
- アウトカメラ：約5,000万画素（超広角）+約5,000万画素（広角）+約300万画素（顕微鏡）+約1,300万画素（望遠）
- インカメラ：3,200万画素
- 通信方式
- 5G NR：n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79
- LTE：B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/34/38/39/40/41/42/66
- 3G：B1/2/4/5/6/8/19
- GSM：850/900/1,800/1,900MHz
- 対応SIM：nanoSIM×2、eSIM
- カラー：グロスブラック、ホワイト
Nubia RedMagic 6
Nubia RedMagic 6は、Qualcomm Snapdragon 888を搭載するハイスペックゲーミングスマートフォン。価格は1回払いで99,800円、24回払いで4,169円/月。対応サービスは、IIJmioモバイルサービス ギガプラン、IIJmioモバイルサービス タイプD・タイプA、IIJmioモバイルプラスサービス 従量制プラン。
ディスプレイは最大165Hzの高速リフレッシュレートに対応する6.8インチサイズで、本体冷却用に空冷ファンを内蔵。長時間のゲームプレイ時でも安定した動作を維持できるとしている。主な仕様は以下の通り。
- OS：RedMagic OS 4.0（based on Android 11）
- CPU：Qualcomm Snapdragon 888
- メモリ：12GB
- ストレージ：128GB
- サイズ：約W77.09×D9.89×H169mm
- 重さ：約224g
- ディスプレイ：約6.8インチ 2,400×1,080ドット AMOLED
- アウトカメラ：約6,400万画素（メイン）+約800万画素（超広角）+約200万画素（顕微鏡）
- インカメラ：800万画素
- 通信方式
- 5G NR：n1/3/8/18/77/78
- LTE：B1/3/8/18/19/26/28/38/41
- 3G：B1/6/8/9/19
- 対応SIM：nanoSIM×2
- カラー：ブラック
NichePhone-S+
NichePhone-S+は、VoLTE対応の小型携帯電話。価格は1回払いで12,800円、24回払いで535円/月。対応サービスは、IIJmioモバイルサービス ギガプラン（タイプDのみ）、IIJmioモバイルサービス タイプD。
カードサイズとコンパクト設計で、カメラを搭載しない通話向けのモデルとなっている。主な仕様は以下の通り。
- OS：Android 6.0（カスタム）
- CPU：MediaTek MT6737M Quad Core
- メモリ：512MB
- ストレージ：4GB
- サイズ：約W9.5×D50×H90mm
- 重さ：約52g
- ディスプレイ：約0.96インチ 128×64ドット モノクロ有機EL
- 通信方式
- LTE：B1/3/8/19
- 3G：B1/6/8
- GSM：900/1,800MHz
- 対応SIM：nanoSIM×1
- カラー：ブラック
Mi完全ワイヤレス小型イヤホン Basic 2
Mi完全ワイヤレス小型イヤホン Basic 2は、片耳だけでも使える軽量ワイヤレスイヤホン。価格は1回払いで2,200円、24回払いで93円/月。
7.2mmのサウンドユニットを内蔵。イヤホンがその時点でどのように使われているかを判断し、最適な接続方法を自動選択する。主な仕様は以下の通り。
- 重さ：約4.1g
- Bluetooth：5.0
- プロファイル：AVRCP、HSP、HFP、A2DP
- 連続通話時間：約4時間
- 充電時間：約90分（イヤホン）、約120分（充電ケース）
- 連続再生時間：約4時間（イヤホン）、約12時間（充電ケース）
- 付属品：充電ケース、イヤーピース2ペア（S/M/L/、Mが取り付け済み）
Mi完全ワイヤレスイヤホン2 Basic
Mi完全ワイヤレスイヤホン2 Basicは、14.2mmの大型ダイナミックドライバー搭載のモデル。価格は1回払いで3,500円、24回払いで148円/月。充電ケースとの組み合わせで最長20時間駆動する。主な仕様は以下の通り。
- 重さ：約48g
- Bluetooth：5.0
- 連続通話時間：約4時間
- 充電時間：約90分
- コーデック：AAC、SBC
- 連続再生時間：約5時間（イヤホン）、約20時間（充電ケース）
Miスマートバンド 6
Miスマートバンド 6は、1.56インチ有機ELディスプレイを搭載するスマートウォッチ。価格は1回払いで5,500円、24回払いで236円/月。24時間いつでも健康状態をモニタリングできる。主な仕様は以下の通り。
- 重さ：約12.8g
- 対応OS：Android 5.0以降、iOS 10.0以降
- バッテリー：125mAh
- バッテリー持続時間：最大14日間
- ディスプレイ：約1.56インチ、15×486ピクセル、AMOLED+TP容量性タッチスクリーン
- Bluetooth：5.0 BLE
- バンド素材：熱可塑性ポリウレタン（TPU）
- 搭載センサー：3軸加速度計、3軸ジャイロスコープ、PPGセンサー
- 充電時間：2時間未満
Mi Watch Lite
Mi Watch Liteは、20種類以上のテーマ別ウォッチフェイスを備えるスマートウォッチ。価格は1回払いで7,000円、24回払いで297円/月。
ウォッチフェイス機能のカスタマイズが可能なほか、24時間正確に心拍数を検出し、正常レベルを超えると通知を行う。主な仕様は以下の通り。
- サイズ：約W35×D10.9×H41mm
- 重さ：約21g
- バッテリー：230mAh
- ディスプレイ：約1.4インチ、320×320ピクセル
- Bluetooth：5.0 BLE
- バンド素材：熱可塑性ポリウレタン（TPU）
- 搭載センサー：3軸加速度計、3軸ジャイロスコープ、心拍センサー、Lセンサー、コンパス、気圧計（高度計）
360°家庭用スマートカメラ 2K
360°家庭用スマートカメラ 2Kは、2K画質とAI人体検知を備えるWi-Fiネットワークカメラ。価格は1回払いで4,800円、24回払いで203円/月。
水平視野角360度、垂直視野角118度の2軸パン/チルトズームモーターを搭載。全方位撮影を可能にしている。主な仕様は以下の通り。
- サイズ：約W78×D78×H115mm
- 重さ：約310g
- 対応OS：Android 4.4以降、iOS 9.0以降
- カメラ：解像度2,304×1,296ピクセル、絞りF1.4、レンズ角度110度
- Wi-Fi：IEEE802.11b/g/n（2.4GHz）