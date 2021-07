カプコンは『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~』を7月9日にNintendo Switch/Steamにて発売した。ダウンロード版が6,990円、パッケージ版が7,689円。

『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~』は、モンスターと絆を結び、育て、共存する「モンスターライダー」となり、さまざまな場所を訪れ、ストーリーやクエストを通じて、「モンスターハンター」の世界を体験できるRPG。各地のリオレウスが消えてしまった世界で、偉大なライダー「レド」の血を引く主人公と、タマゴを託された竜人の少女「エナ」の運命的な出会いによって、「破滅の翼」をめぐる壮大な物語が幕を開ける。

発売を記念して、冒険の旅立ちに役に立つアイテムパックの配信を実施。【発売記念!旅立ちお助けパック】として回復薬×10、豊作のオフダ×3、幸運のオフダ×3、マハナッツリング×10をゲーム本編で受け取れる。

また、『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~』のゲームで使えるオススメのダウンロードコンテンツがセットになったデラックスキットも同時に発売。ゲーム本編に、エナの衣装「クアンコート」、主人公の重ね着「破滅レウス装備α/β」、ヘアスタイル 「ネルガルカット」、ナビルーコーデ「プケプケコーデ」「オーグコーデ」、スタンプセット「冒険の仲間セット2」「冒険の仲間セット3」などがセットになって7,990円で販売する。

そのほか、発売を記念して、Twitterキャンペーンも開催。『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~』を遊んでみての感想や、エディットで趣向を凝らしたマイキャラ自慢、オトモンと一緒に撮ったカッコいいスクリーンショット、絶景フォトスポット紹介など、『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~』の話題をキャンペーンハッシュタグ「#MHストーリーズ2発売」とともに投稿すると、抽選で特別なamiiboや、今回のために新たに作成したアクリルパネルが当たる。期間は2021年7月9日から7月23日13時まで。

