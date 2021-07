コナミデジタルエンタテインメントは、「プロ野球スピリッツ」シリーズ最新作となるNintendo Switch用ソフト『eBASEBALLプロ野球スピリッツ2021 グランドスラム』(以下『プロスピ2021』)を7月8日に発売した。価格は7,678円。

『プロスピ2021』は、シリーズ初の最大4人のマルチプレーに対応。1対3、2対2、4対COMなどの対戦が楽しめる。さらに、自分だけのチームで采配を楽しめる「グランプリ」、「チャンピオンシップ」など10以上のモードを搭載。最新選手データは2021年のものを採用しているが、2022年度の無料アップデートも予定している。

発売を記念して、プロ野球12球団選手のサインボールかNintendo Switchが抽選で当たる「プロスピ2021 発売記念キャンペーン!」を実施中。期間は7月3日から7月11日まで。応募方法は、パワプロ・プロスピ公式Twitterをフォロー&ハッシュタグ「#プロスピ発売」と希望賞品を記載して投稿。プロ野球12球団 選手サインボールが24名に、Nintendo Switchが5名に当たる。そのほか詳細は公式サイトを参照。

また、プレイ動画を公式Twitterで紹介する「夏休みはプロスピ三昧! 動画紹介キャンペーン」もスタート。「#熱いぜプロスピ動画」と実況・プレー動画の見どころを付けて、動画URLをツイートすると、公式で紹介される可能性があるという。

TM IOC/TOKYO2020/USOC 36USC220506.

(C) 2021 IOC. All Rights Reserved.

一般社団法人日本野球機構承認プロ野球フランチャイズ球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2020年プロ野球ペナントシーズン中のデータを基に制作しています。

Japan Baseball Data(株)

データは、Japan Baseball Data(株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。提供情報を手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売等を行う事を固く禁じます。

All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

(C)Konami Digital Entertainment