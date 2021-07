スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にて7月放送のTVアニメ楽曲コラボが開催される。

『D4DJ Groovy Mix』

『D4DJ Groovy Mix』では、2021年7月TVアニメ楽曲コラボとして、2021年7月~8月にかけて、随時コラボ楽曲を原曲で実装する。楽曲コラボ作品は『ひぐらしのなく頃に卒』、『転生したらスライムだった件 第2期 第2部』、『小林さんちのメイドラゴンS』、『出会って5秒でバトル』。『D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION』については今後続報があるとのこと。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.