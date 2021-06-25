デル・テクノロジーズは6月25日、 モバイルワークステーション「Precisionシリーズ」の新製品として、第11世代Intel Core Hプロセッサや、Xeonプロセッサの搭載にも対応する新モデル「New Precision 3561 / 5560 / 5760 / 7560 / 7760」5製品を発表した。構成を選択して注文できるCTOに対応しており、価格は354,113円から。

いずれも第11世代Intel Core HプロセッサやXeonプロセッサの搭載に対応し、極めて高い性能を備えるモバイルワークステーションPC。デル独自の組み込みAIプラットフォーム「Dell Optimizer for Precision」を搭載し、ユーザーの働き方を学習して自動的に適応。Wi-Fiの接続性やオーディオ、サインイン体験、バッテリー性能、システムパフォーマンスのすべてをダイナミックに調整することで、よりスマートでパーソナライズされた動作を実現したとしている。

Precision 3561 ワークステーション

Precision 3561

Precision 3561は、ディスクリートグラフィックスにNVIDIA T600 / T1200搭載オプションを用意し、3D CADなどでのデザインやクリエイティブアプリケーションにも向くという15.6型モデル。カバー素材の21%に木材由来のバイオプラスチックを使用している。

OS：Windows 10 Pro / Pro for Workstations / Home

プロセッサ：Intel Core i5-11500H / i7-11850H / Xeon W-11855M

グラフィックス：NVIDIA T600 / T1200 / Intel UHD Graphics

メモリ：DDR4 3200MHz 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / ECC対応

ストレージ：M.2 NVMe 128GB～2TB SSD / 1TB / 2TB HDD

ディスプレイ：15.6型フルHD（1,920×1,080ドット）/ UHD（3,840×2,160ドット） / タッチ対応 / IRカメラ/ 近接センサー

インタフェース：USB 3.2 Gen 1×1、USB 3.2 Gen 1×1、Thunderbolt 4×2、HDMI 2.0×1、RJ-45×1、ヘッドホン出力×1

本体サイズ：W357.80×H24.05×D233.30mm

重さ：1.79kg

価格：354,113円～511,500円

Precision 5560 ワークステーション

Precision 5560

Precision 5560は、15型モデルとして世界最薄をうたうモデル。Intel Xeon搭載に対応し、グラフィックスにはNVIDIA RTX A2000の搭載オプションもラインナップする。

OS：Windows 10 Pro / Pro for Workstations

プロセッサ：Intel Core i5-11500H / i7-11800H / i7-11850H / i9-11950H / Xeon W-11955M

グラフィックス：NVIDIA T1200 / NVIDIA RTX A2000

メモリ：DDR4 3200MHz 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / ECC対応

ストレージ：M.2 NVMe 256GB～2TB SSD

ディスプレイ：15.6型フルHD＋（1,920×1,200ドット） / UHD+（3,840×2,400ドット）タッチ対応

インタフェース：Thunderbolt 4.0×2、USB 3.2 Gen 2×1、ヘッドホン出力×1

本体サイズ：W344.40×H11.64×D230.30mm

重さ：2.04kg（最大重量）

価格：577,610円～751,740円

Precision 5760 ワークステーション

Precision 5760

Precision 5760は、17型モデルにおける世界最薄をうたうモデル。アスペクト比16:10のディスプレイを採用する他、Intel XeonとNVIDIA RTX プロフェッショナルグラフィックスの搭載にも対応する。

OS：Windows 10 Pro / Pro for Workstations

プロセッサ：Intel Core i5-11500H / i7-11850H / i9-11950H / Xeon W-11855M / Xeon W-11955M

グラフィックス：Intel UHD Graphics / NVIDIA RTX A2000

メモリ：DDR4 3200MHz 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / ECC対応

ストレージ：M.2 NVMe 256GB～2TB SSD

ディスプレイ：17.0型FHD+（1,920×1,200ドット）タッチ対応 / UHD+（3,840×2,400ドット）

インタフェース：Thunderbolt 4×4、ヘッドホン出力×1

本体サイズ：W374.48×H13.15×D248.08mm

重さ：2.13kg

価格：617,100円～860,090円

Precision 7560 / 7760 ワークステーション

Precision 7560

Precision 7760

Precision 7560 / 7760は、同シリーズの17型ワークステーションとしてはベーシックなモデル。高い性能を備えてさまざまなコンテンツ作成を行える他、出荷時にUbuntu Linuxインストールオプションも提供する。