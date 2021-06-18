デル・テクノロジーズは6月18日、プレミアムノートPC「XPS」シリーズの新製品として、第11世代Intel Coreプロセッサを搭載し、大画面ディスプレイを組み合わせる「New XPS 17」「New XPS 15」を発売した。構成を選択して注文できるCTOに対応しており、価格はNew XPS 17が318,980円から、New XPS 15が297,180円から。

両製品ともに第11世代Intel Coreプロセッサを搭載し、高い性能で快適に利用できるというノートPC。今回発表された新モデルでは、アスペクト比16:10のディスプレイを採用している点が特徴で、17型モデルではオプションにUHD+（2,840×2,400ドット）液晶、15型モデルでは3.5K（3,456×2,160ドット）有機ELパネルを選択可能。ディスクリートグラフィックスにNVNDIA GeForce RTX 3050 / 3060を搭載し、高い性能でクリエイティブ用途にも向くとしている。構成の主な仕様は以下の通り。

New XPS 17

OS：Windows 10 Home / Pro

プロセッサ：第11世代Intel Core i7-11800H / i7-11900H / i9-11980HK

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB / 3060 6GB

メモリ：DDR4-3200 16GB / 32GB / 64GB

ストレージ：M.2 NVMe 512GB / 1TB / 2TB SSD

ディスプレイ：17.0型フルHD+（1,920×1,280ドット）/ UHD+（3,840×2,400ドット）反射防止・タッチ対応

インタフェース：Thunderbolt 4×4、ヘッドホン出力×1、SDカードスロット×1

本体サイズ：W374.45×D248.05×H19.5mm

重さ：2.21kg（最小重量）

価格：318,980から

New XPS 15