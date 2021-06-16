サードウェーブは、「AMD Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled」を搭載したゲーミングPC「GALLERIA ZA9R-69XT LC」を、2021年6月下旬に発売する。標準構成時の価格は439,980円。全国のドスパラ各店舗、およびドスパラ通販サイトにて100台限定で販売する。
「AMD Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled」は、2020年にラインアップが刷新されたRadeonのフラグシップモデルである「AMD Radeon RX 6900 XT」をベースに、専用チューニングで性能を引き上げ、AMDリファレンスの専用水冷クーラーを搭載したスペシャルモデル。「GALLERIA ZA9R-69XT LC」の標準構成時の主な仕様は、OSがWindows 10 Home 64ビット (ディスク付属)、CPUがAMD Ryzen 9 5900X、CPUファンがGAMMAXX L240 V2+(水冷CPUクーラー/RGB対応)、メインメモリが16GB DDR4 SDRAM (8GB x2)、グラフィックスがAMD Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled、ストレージが1TB Gen4 NVMe SSD。インターフェース類は、前面がUSB 3.2 Gen1 Type-A×4、背面がUSB 3.1 Gen2×2(Type-A)、USB 3.1 Gen1×6など。サイズはW220×D440×H480mm、重さは約14kg。