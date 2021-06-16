アンカー・ジャパンは6月16日、Amazonの有料会員向け大型セール「プライムデー」にて、チャージング関連製品やオーディオ、家電などAnkerグループの170製品以上を、最大50％オフで販売すると告知した。プライムデーの期間は、2021年6月21日0時から6月22日23時59分まで。
今回のプライムデーでは、リモートワークを快適にしたり、家で過ごす時間を充実させたりする製品を中心にラインナップ。Android TV搭載モバイルプロジェクター「Nebula Capsule II」や、吸引と水拭きの両方に対応したロボット掃除機「Eufy RoboVac L70 Hybrid」、リモートワークに適した会議用スピーカー「Anker PowerConf」などを提供する。
また、ウルトラノイズキャンセリングを搭載した完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty Air2 Pro」などのオーディオ製品や、216,000mAh（778Wh）の大容量バッテリーで最大11台の機器を同時充電・給電できるポータブル電源「Anker PowerHouse ll 800」、USB充電器とモバイルバッテリーの1台2役で使える「Anker PowerCore Fusion 10000」といったチャージング関連製品もセール販売予定となる。
Amazonプライムデーで登場するアンカー・ジャパン製品の一例は下記の通り。
スマホアクセサリー・チャージング関連製品のセール販売例
|カテゴリ
|セール対象品名
|セール特価
|オフ率
|モバイルバッテリー
|Anker PowerCore Fusion 10000 ブラック
|3,593円
|25％
|ポータブル電源
|Anker PowerHouse ll 800 ブラック
|59,800円
|20％
|ワイヤレス充電器
|Anker PowerWave 10 Stand ブラック
|1,874円
|25％
|急速充電器
|Anker PowerPort III Nano 20W ホワイト
|1,360円
|24％
|USBハブ
|Anker PowerExpand 6-in-1 USB-C PD イーサネットハブ グレー
|3,443円
|25％
|USBケーブル
|Anker PowerLine USB-C&USB-A 3.0 ケーブル（0.9m）ホワイト
|559円
|20％
|USBケーブル
|Anker PowerLine II USB-C&ライトニングケーブル（0.9m）ホワイト
|1,119円
|30％
|カーチャージャー
|Anker PowerDrive 2 Alloy ブラック
|1,039円
|20％
|電源タップ
|Anker PowerPort Strip PD 3 ホワイト
|2,764円
|23％
|iPhone用ライト
|Anker iPhone LED Flash ブラック
|1,497円
|50％
家電・オーディオ製品のセール販売例
|カテゴリ
|セール対象品名
|セール特価
|オフ率
|ロボット掃除機
|Eufy RoboVac L70 Hybrid ホワイト
|38,360円
|30％
|モバイルプロジェクター
|Nebula Capsule II ブラック
|47,840円
|20％
|完全ワイヤレスイヤホン
|Soundcore Liberty Air 2 Pro ブラック
|9,980円
|23％
|会議用スピーカーフォン
|Anker PowerConf グレー
|8,490円
|35％
|Bluetoothスピーカー
|Soundcore 3 ブラック
|4,790円
|20％