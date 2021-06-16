アンカー・ジャパンは6月16日、Amazonの有料会員向け大型セール「プライムデー」にて、チャージング関連製品やオーディオ、家電などAnkerグループの170製品以上を、最大50％オフで販売すると告知した。プライムデーの期間は、2021年6月21日0時から6月22日23時59分まで。

今回のプライムデーでは、リモートワークを快適にしたり、家で過ごす時間を充実させたりする製品を中心にラインナップ。Android TV搭載モバイルプロジェクター「Nebula Capsule II」や、吸引と水拭きの両方に対応したロボット掃除機「Eufy RoboVac L70 Hybrid」、リモートワークに適した会議用スピーカー「Anker PowerConf」などを提供する。

また、ウルトラノイズキャンセリングを搭載した完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty Air2 Pro」などのオーディオ製品や、216,000mAh（778Wh）の大容量バッテリーで最大11台の機器を同時充電・給電できるポータブル電源「Anker PowerHouse ll 800」、USB充電器とモバイルバッテリーの1台2役で使える「Anker PowerCore Fusion 10000」といったチャージング関連製品もセール販売予定となる。

  • Amazonプライムデーでセール販売予定の製品例

Amazonプライムデーで登場するアンカー・ジャパン製品の一例は下記の通り。

スマホアクセサリー・チャージング関連製品のセール販売例

カテゴリ セール対象品名 セール特価 オフ率
モバイルバッテリー Anker PowerCore Fusion 10000 ブラック 3,593円 25％
ポータブル電源 Anker PowerHouse ll 800 ブラック 59,800円 20％
ワイヤレス充電器 Anker PowerWave 10 Stand ブラック 1,874円 25％
急速充電器 Anker PowerPort III Nano 20W ホワイト 1,360円 24％
USBハブ Anker PowerExpand 6-in-1 USB-C PD イーサネットハブ グレー 3,443円 25％
USBケーブル Anker PowerLine USB-C&USB-A 3.0 ケーブル（0.9m）ホワイト 559円 20％
USBケーブル Anker PowerLine II USB-C&ライトニングケーブル（0.9m）ホワイト 1,119円 30％
カーチャージャー Anker PowerDrive 2 Alloy ブラック 1,039円 20％
電源タップ Anker PowerPort Strip PD 3 ホワイト 2,764円 23％
iPhone用ライト Anker iPhone LED Flash ブラック 1,497円 50％

家電・オーディオ製品のセール販売例

カテゴリ セール対象品名 セール特価 オフ率
ロボット掃除機 Eufy RoboVac L70 Hybrid ホワイト 38,360円 30％
モバイルプロジェクター Nebula Capsule II ブラック 47,840円 20％
完全ワイヤレスイヤホン Soundcore Liberty Air 2 Pro ブラック 9,980円 23％
会議用スピーカーフォン Anker PowerConf グレー 8,490円 35％
Bluetoothスピーカー Soundcore 3 ブラック 4,790円 20％