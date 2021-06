『Doki Doki Literature Club Plus!(ドキドキ文芸部プラス / DDLCPlus)』が海外で6月30日(現地時間)にリリースされる。プラットフォームはPC、Nintendo Switch、PlayStation4、PlayStation5、Xbox。パッケージ版などの国内販売については言及されていないが、Steamページには日本語のサポートがあると記載されている。

『Doki Doki Literature Club(ドキドキ文芸部 / DDLC)』は、恋愛シミュレーションゲームのような見た目のビジュアルノベルホラーゲーム。無料ゲームとして2017年にリリースされた。

DDLCPlusは、DDLC本編に多くの新要素が追加されたバージョン。6話のサイドストーリーに加え、新規CG、壁紙のほか、これまで公開されてこなかったコンセプトスケッチなど、アンロックして集める100点以上の画像を収録する。ビジュアルはHDにアップグレード。26曲の収録曲のうち、13曲が新規収録だ。海外のサイトでは14.99ドルで販売される。

Doki Doki Literature Club Plus - Official Exclusive Announcement Trailer | Summer of Gaming 2021