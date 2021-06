ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation 5(PS5)用ソフトウェア『ラチェット&クランク パラレル・トラブル』を2021年6月11日に発売する。スタンダードエディションの価格は8,690円、デジタルデラックスエディションの価格は9,790円。

2002年に1作目の『ラチェット&クランク』が発売されてから、16作品が同シリーズとして発売されており、今作が17作品目。ロンバックス族のラチェットとロボットの相棒クランクが、さまざまな次元を移動しながら悪のロボット「ドクター・ネファリウス」の野望に立ち向かう。

プレイヤーは主人公のラチェットと、新キャラクターの女性ロンバックス族であるリベットを主に操作。2人の操作は共通で、移動に役立つ機能を持った「ガラメカ」と、攻撃手段となる多彩な「武器ガラメカ」を駆使し、さまざまな惑星や次元を冒険する。

フィールドによっては、ウォールランで壁を走り回ったり、レールの上を高速ですべったりすることも可能。仕掛けが満載のフィールドを縦横無尽に駆け回る楽しさも魅力の1つだ。

(C)2021 Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Insomniac Games, Inc.