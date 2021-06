スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』にて新曲「WITHOUT ME」が追加された。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』は、様々なメディアミックスを展開する『BanG Dream!(バンドリ!)』発のボーイズバンドプロジェクト。キャラクターを演じる声優自身も「Argonavis(アルゴナビス)」「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」として生演奏のライブを中心に活動している。

今回は、現在開催中のでゲーム内イベント「WITHOUT ME」に合わせ、GYROAXIAによるオリジナル新曲「WITHOUT ME」を追加。穏やかなイントロからサビへ向けて一気に加速する展開が、歌詞とともにエモーショナルな印象を与えるナンバーになっているとのこと。

