カシオ計算機は6月18日に、女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の新作となる「アクアプラネット」コラボレーションモデル(BGA-280AQ-4AJR)を発売する。価格は15,400円。

アクアプラネットは珊瑚礁の保全活動を行うNPO法人で、女優の田中律子氏が理事長を努める。BABY-Gとアクアプラネットのコラボレーションモデルは今回で第4弾となり、夏の恒例モデルの1つだ。

今回のBGA-280AQ-4AJRは、華やかなサンコーラル(イボヤギ)をモチーフとして、バンドとケースは珊瑚をイメージした明るいコーラルオレンジでまとめた。文字板のグラデーションカラーでも…コーラルを表現している。

BGA-280AQ-4AJR

裏ぶたのデザイン

9時位置には珊瑚を隠れ家とするカンザシヤドカリをデザイン。バンドには「アクアプラネット」ロゴ、「Love The Sea And The Earth」の文字をレイアウトした。また、持続可能な世界へ貢献したいという思いから、再生紙を使用した紙箱のパッケージにしたという(樹脂素材なし)。時計の製品袋には、ポーチとしても使える綿100%の巾着袋を採用した。