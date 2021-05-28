MSIは5月28日、第11世代Intel Coreプロセッサ対応のマザーボード2製品を発売した。店頭予想価格は、黒一色でZ590チップセットを搭載した「MEG Z590 UNIFY」が43,010円、Mini-ITX規格のゲーミングマザーボード「MPG B560I GAMING EDGE WIFI」が22,880円。
MEG Z590 UNIFY
「MEG Z590 UNIFY」は、1月28日にMSIのZ590搭載マザーボード12製品が一括して発表された際のラインナップのひとつ。「質実剛健」をコンセプトとした、黒ベースのシンプルなデザインが特徴。16＋2＋1フェーズで90A SPSのMOSFETを採用した強力な電源回路を搭載し、ハイエンドCPUの利用時、ブースト機能の利用時も安定した動作を実現する。
主な仕様は下記のとおり。
- CPUソケット：LGA1200
- 対応CPU：第10世代／第11世代Intel Coreプロセッサ、Pentium Gold／Celeronプロセッサ
- 搭載チップセット：Intel Z590
- 対応メモリ：DDR4 2133／2666／2933MHz（第10世代Intel Coreプロセッサ）、DDR4 2133／2666／2933／3200MHz（第11世代Intel Coreプロセッサ））、デュアルチャンネル対応、最大128GB
- DIMMスロット：4
- ストレージインターフェース：M.2×4、SATA III×6
- 拡張スロット：PCI Express 4.0／3.0 x16×1（PCI Express 4.0は第11世代Intel Coreプロセッサのみ対応）、PCI Express 3.0 x4×1、PCI Express 3.0 x1×2
- ネットワーク：有線LAN（2.5Gbps対応）、無線LAN（Wi-Fi 6E、IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax対応）、Bluetooth 5.2
- 背面インターフェース：USB 3.2 Gen 2x2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 2 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×8、USB 2.0×2、HDMI 2.0b、オーディオ入出力
- 内部インターフェース：USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1×2、USB 2.0×4
- フォームファクタ：ATX
MPG B560I GAMING EDGE WIFI
「MPG B560I GAMING EDGE WIFI」は、コンパクトなMini-ITXサイズながら6＋2＋1フェーズで50A Dr.MOS対応の電源回路を搭載。B560チップセット搭載でコストを抑えつつ、WI-FI 6Eや2.5GbpsのLAN、M.2を2基搭載などの充実した製品となっている。
主な仕様は下記のとおり。
- CPUソケット：LGA1200
- 対応CPU：第10世代／第11世代Intel Coreプロセッサ、Pentium Gold／Celeronプロセッサ
- 搭載チップセット：Intel B560
- 対応メモリ：DDR4 2133／2666／2933MHz（第10世代Intel Coreプロセッサ）、DDR4 2133／2666／2933／3200MHz（第11世代Intel Coreプロセッサ））、デュアルチャンネル対応、最大64GB
- DIMMスロット：2
- ストレージインターフェース：M.2×2、SATA III×4
- 拡張スロット：PCI Express 4.0／3.0 x16×1（PCI Express 4.0は第11世代Intel Coreプロセッサのみ対応）
- ネットワーク：有線LAN（2.5Gbps対応）、無線LAN（Wi-Fi 6E、IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax対応）、Bluetooth 5.2
- 背面インターフェース：USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 2 Type-A×1、USB 2.0×4、HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、オーディオ入出力
- 内部インターフェース：USB 3.2 Gen 1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0×2
- フォームファクタ：Mini-ITX